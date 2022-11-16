. День участкового полиции отмечается 17 ноября 2022 года

День участкового полиции отмечается 17 ноября. Представителям этой важной профессии можно сделать приятное поздравлениями в прозе и открытками. Должность милиционера была учреждена еще в Советском Союзе и сохранилась до наших дней.

В обязанности участкового полиции входит больше 90 подпунктов. Он отвечает за возбуждение уголовного дела, хотя и сам не ведет расследование. Люди этой профессии стоят на страже порядка целых районов. Стоит помнить, что именно с их подачи начинается уголовный процесс.

Поздравления с Днем участкового полиции в прозе

Поздравить участкового полиции в его день можно сердечными словами:

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С Днем участкового полиции, желаем быть всегда на высоте, навести полный порядок в своем районе, чтобы преступники тебя боялись, как огня. А твои смекалка и интуиция никогда не подводили. Желаем в делах обходить все подводные камни, чтобы все скрываемое становилось явным. Дабы инстинкт защитника правопорядка никогда не подводил. Легкой и плодотворной работы. Пускай все намеченные планы будут реализованы.





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Многоуважаемый участковый полиции, с праздником. В этот день прими наилучшие пожелания, дабы сбывались все мечты и на душе было светло, чтобы в сердце горел огонек. Воодушевления в работе, пускай будние дни не кажутся скучными и жизнь будет полна приятных сюрпризов. Дабы защита покоя и безопасности граждан нашей страны были для тебя на первом месте. Чтобы ты никогда не заключал сделку с совестью и служил примером для подражания.

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Достопочтенный участковый полиции, с праздником. Пускай твои помыслы будут чистыми, а намерения благими и восстановление справедливости станет твоим жизненным кредо. Чтобы все самые лучшие человеческие качества сочлись в таком достойном человеке. Дабы за твой нелегкий и ответственный труд тебя ценили и уважали. Чтобы рабочий план на твоем участке был перевыполнен. Помогай следователям ловить бессовестных и аморальных преступников.

Праздничные пожелания в День участкового полиции, 17 ноября 2022 года

Сделать приятное участковым полиции в их праздник можно душевными пожеланиями.





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Уважаемые участковые полиции, с праздником. Желаем быть незаменимыми в работе, чтобы ваш нюх ищейки никогда не подводил. Дабы с уголовниками вы разбирались легко и каждый из них получил по заслугам. Пускай ваши районы будут считаться самыми безопасными, а ваша грозная репутация будет отпугивать преступников. Чтобы с вашей подачи посадили за решётку множество нарушителей правопорядка и людям благодаря этому стало жить спокойней.

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Дорогие участковые полиции, с праздником. Пускай ваша нелегкая работа всегда приносит плоды, и за ваши усилия вас вознаградят Небеса. Чтобы со службой было связано много положительных моментов. Просыпайтесь каждое утро в хорошем настроении и пускай нечто в течении дня его не омрачит. Пускай и на вашей улице рассыпятся пряники, желаем простого человеческого счастья.

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В этот знаменательный день, хочу поздравить всех участковых полиции и пожелать им безоблачного неба над головой, всегда солнечной погоды в душе. Пускай жизнь приносит много радостей, как маленьких, так и больших. Чтобы все неприятности обходили стороной. Дабы ваша совесть всегда была чиста. И вы помогли наказать всех виновных, сделав все, что в ваших силах. Будьте моральным авторитетом для окружающих.

Красивые открытки и поздравления с Днем участкового полиции

Порадовать участкового полиции с его профессиональным праздником можно красивыми открытками и поздравлениями.





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С замечательным праздником, Днем участкового полиции. Хочу пожелать тебе своими трудами проложить себе путь к славе. И пускай твоя дорога не будет тернистой. Чтобы люди помнили о том, что ты для них делаешь. Пусть всегда будет почитаем твой труд и пускай начальство жалует на работе. Твоя работа таит в себе не мало угроз, так пускай Ангел-хранитель на небесах оберегает тебя. Удачи и процветания.





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С чудесным праздником, Днем участкового полиции. Желаю, дабы твои заслуги в борьбе с преступностью вызывали гордость у близких. Чтобы ты уверенной поступью шагал по жизни и не боялся трудностей. Дабы отвага в роботе тебя никогда не покидала и впереди ожидали множество больших свершений. Расти как профессионал и всегда оставайся человеком с большой буквы. Пускай все святые приходят к тебе на помощь.





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Всех участковых полиции с профессиональным праздником. Будьте мужественны и терпеливы, пускай в работе, как и в жизни упорства вам будет не занимать. Чтобы ваш талант раскрылся множеством граней и принёс вам почет. Дабы окружающие вас ценили, любили и уважали. Чтобы вы помогли со своей светлой головой раскрыть множество преступлений и уголовники боялись только одного вашего имени.