Правительство опубликовало постановление о том, что детей-инвалидов с серьезными заболеваниями обеспечат бесплатным перелетом к месту лечения и обратно. Возможность бесплатно полететь к месту лечения и обратно будет предоставлена детям-инвалидам с онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями и с хронической почечной недостаточностью, а также их родителям или сопровождающим с 1 января 2023 года.

С этого же времени вступит в силу закон, по которому один из родителей или законных представителей детей-инвалидов сможет бесплатно находиться в больнице со своим ребенком. Об этом рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. По его словам, этот законопроект был разработан после многочисленных обращений родителей детей-инвалидов.

Кроме этого, в России детям-инвалидам разноплановую помощь оказывают в различных сферах: медицинской, жилищной, социальной. Это и пособие по уходу за ребенком-инвалидом, и ежемесячные социальные выплаты, и льготы по оплате за коммунальные услуги, и возможность направить материнский капитал на покупку средств реабилитации.

Меры государственной поддержки дают возможность облегчить жизнь семьям, воспитывающих особых детей, поддерживать их и защитить их права.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.