. Девушкам назвали пять признаков нездоровых отношений

Вадим Карасев

Эксперт по отношениям Лукас назвал отказ готовить признаком зависимости мужчины от матери

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас опубликовал в TikTok ролик, в котором назвал девушкам пять признаков нездорового союза. В этот список он включил ситуации, когда мужчина воспринимает девушку как мать, а не как партнера.

«Если ваш парень не может самостоятельно убирать за собой, значит, что его мать всегда делала это за него. Поэтому он хочет, чтобы вы делали это за него вместо матери», — предупредил Лукас. Признаком зависимости мужчины от матери эксперт также назвал отказ готовить еду самостоятельно, когда это необходимо. «Это происходит, потому что его мать всегда готовила для него, и он не может сделать ничего сам», — пояснил он.

Еще одним признаком нездоровых отношений Лукас назвал вспышки гнева у мужчин. «Такие мужчины привыкли, что их матери постоянно делали и давали им то, чего они хотели, поэтому они считают, что их партнерша должна поступать так же», — объяснил он.

«Куда бы вы ни пошли вместе, он всегда хочет, чтобы это организовали именно вы, потому что он никогда не брал ответственность и не делал это сам», — перечислил эксперт еще одну черту нездорового союза. Кроме того, в список таких признаков Лукас назвал отказ мужчин стирать свои вещи и требование, чтобы только партнерша занималась стиркой.

Ранее психолог Чики Дэвис дала семь советов, следуя которым, как утверждает специалист, можно построить счастливые отношения. По словам эксперта, очень важно, чтобы партнеры наладили прочную эмоциональную связь и были честны друг с другом.

