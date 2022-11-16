. Директор театра Вахтангова прокомментировал увольнение главного режиссера
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Директор театра Вахтангова прокомментировал увольнение главного режиссера

Директор театра Вахтангова прокомментировал увольнение главного режиссераВ театре Вахтангова заявили об отсутствии конфликтов с уволившимся режиссером Бутусовым

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал увольнение и отъезд главного режиссера Юрия Бутусова. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом RTVI.

Руководитель культурного учреждения заявил, что между работниками театра и режиссером, ранее уехавшим во Францию, не было ссор, из-за которых он мог покинуть свой пост.

«Не было никаких конфликтов, которые могли бы вдруг заставить его резко принять такое решение. Сначала он (Бутусов — прим. "Ленту.ру") поехал почитать лекции студентам, потом взял отпуск за свой счет. А теперь отказался приехать на выпуск спектакля — вот и все», — рассказал Кирилл Крок.

15 ноября стало известно, что главный режиссер театра Вахтангова Юрий Бутусов уволился и уехал из России. Директор театра заявил, что культурный деятель сам попросил увольнение, так как не может продолжать работу в связи с переездом в другую страну.

В мае сообщалось, что театр имени Вахтангова покинул актер Виктор Сухоруков. По словам артиста, такое решение он принял из-за поведения своих коллег по сцене, которые «возомнили себя князьками».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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