. Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт

Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт
Актер Дмитрий Харатьян признался о своем отношении к мобилизации. Артист заявил, что не будет «отмазывать» своего ребенка. Известный актер Дмитрий Харатьян в интервью Вячеславу Манучарову прокомментировал возможную мобилизацию 24-летнего сына Ивана. Артист жестко заявил, что никого «отмазывать» не будет.
«Сын не получил пока повестки, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом. Я сына хорошо знаю, мы с ним говорим на эти темы. Он пойдет, если будет необходимость. Я не собираюсь его отмазывать», — сказал Харатьян. Актер также подчеркнул, что его сын относится к сложившейся ситуации так же, как и он сам. По его словам, Иван готов будет отдать долг родине.
# Шоу-бизнес Харатьян Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт
Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт
Ксения Собчак пытается замять уголовное дело
Ксения Собчак пытается замять уголовное дело
В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку
В Италии кондитер зарезал 23-летнюю украинскую беженку
Смешной фейл в исполнении неуклюжего попугая
Смешной фейл в исполнении неуклюжего попугая
Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год
Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год
Какие дни по лунному календарю будут благоприятными для посадки в декабре 2022 года
Какие дни по лунному календарю будут благоприятными для посадки в
Девушка оскорбилась из-за слов будущей свекрови и раскрыла секрет ее сына
Девушка оскорбилась из-за слов будущей свекрови и раскрыла секрет ее
Когда тебя бросил Джек Воробей
Когда тебя бросил Джек Воробей
Павел Прилучный появился на премьере с женой, у которой заметили изменения в фигуре
Павел Прилучный появился на премьере с женой, у которой заметили
Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
Василиса Володина дала оптимистичный прогноз на будущее
Лицо Эдгарда Запашного порвал тигр
Лицо Эдгарда Запашного порвал тигр

Топ на сегодня

Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут возникнуть конфликтные ситуации
Гороскоп от Павла Глобы на 16 ноября 2022 года: у кого могут
Названа необходимая для запуска производства микрочипов в России сумма
Названа необходимая для запуска производства микрочипов в России сумма
В России перестало хватать техники для складов
В России перестало хватать техники для складов
Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомых
Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомых
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин
Иран опроверг поставки в Россию 40 газовых турбин

Еще по теме

Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
Дмитрий Харатьян высказался о своей позиции и о сбежавших коллегах
На открытии гимназии в Реутове выступит Дмитрий Харатьян
Харатьян рассказал, как он получил роль в «Гардемаринах»