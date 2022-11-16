. Дмитрий Тарасов признался, что ему трудно жить с женой

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о личной жизни. Спортсмен благодарит Костенко за большую семью. Футболист еще в браке с Ольгой Бузовой мечтал о наследниках, но только с Анастасией ему удалось стать многодетным отцом. В прошлом году Анастасия Костенко подарила Тарасову долгожданного сына. Футболист невероятно счастлив пополнению в семействе и благодарит супругу за радость отцовства. «Дети — смысл моей жизни. Не вижу семьи без детей. Я и Настя из больших семей. Дети — дополнительная энергия, которая помогает забыть об усталости», — говорит спортсмен.Однако 35-летний Дмитрий отмечает: в семейной жизни есть свои подводные камни. «У тебя жена красавица. Скажи, трудно жить с королевой?» — спросила его ведущая шоу «Толстая LIVE». «Трудно, конечно. Трудно…» — признался он. Ведущая также добавила, что Анастасия может похвастаться не только статусом «Вторая вице-мисс Россия», но и навыками настоящей хозяйки. «Человек, который умеет все, приучен к труду, умеет ценить деньги и при этом в короне… У тебя корона, у нее. Как вы потолок не царапаете?» — спросила она. «У нас свисток есть дома», — шутя ответил Тарасов. Напомним, что Анастасия — третья супруга футболиста. Первая избранница подарила ему дочь Ангелину. О наследниках спортсмен мечтал, будучи в отношениях с Бузовой, однако их отношения быстро разрушились. Костенко же родила Тарасову троих детей.