. Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике во время отдыха в Индии
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Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике во время отдыха в Индии

Екатерина Андреева запечатлелась в купальнике во время отдыха в Индии
Ведущая Первого канала, Екатерина Андреева путешествует по Индии, откуда делится интересными кадрами. Екатерина Андреева, путешествующая по Индии, предстала на фоне живительного источника. Во время путешествия телеведущая посещает особые места, которые придают ей силы.
В микроблоге Екатерина Андреева поделилась снимком, сделанном рядом с живительным источником. Телеведущая, судя по всему, запечатлелась перед тем, как окунуться в нем. Ведущая Первого канала предстала с макияжем на лице, украсив голову ярко-красным тюрбаном. Екатерина Андреева облачилась в синий купальник, кокетливо выставив в кадре обнаженное плечико. Кадр выглядит красиво и эстетично.
«Огненным знакам вода нужна — как воздух. Земным — как живительная влага. Воздушным — как энергия. И водным — как пополнение собственного баланса. Я начинаю день с воды и заканчиваю ею. Индийский живительный источник в Джайпуре, журчание, пузырьки — в общем, хорошо», — написала под фото Екатерина Андреева.
# Шоу-бизнес Андреева Екатерина
По материалам: z-aya

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