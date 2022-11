. Еще 15 игр из Game Pass получают поддержку сенсорного управления

Вадим Карасев





Команда Xbox продолжает работать над тем, чтобы играть в проекты из Game Pass было комфортно на максимальном количестве устройств. Для игр из подписки, которые доступны в Xbox Cloud Gaming, регулярно внедряют поддержку сенсорного управления. При этом, сенсорное управление индивидуально создается для каждой игры, чтобы оно было действительно удобным.

Сегодня Microsoft сообщила, что еще 15 игр из подписки Game Pass, которые доступны в Xbox Cloud Gaming, получают поддержку сенсорного управления:

Amnesia: CollectionGhost SongAmnesia: RebirthImmortals Fenyx RisingAssassin’s Creed OdysseyOpus: Echo of StarsongAssassin’s Creed OriginsPentimentDC League of Super Pets: The Adventures of Krypto and AceScornDisney Dreamlight ValleySomaFootball Manager 2023 ConsoleYou Suck at ParkingFuga: Melodies of Steel