. Еще больше телевизоров Samsung получают поддержку Xbox Cloud Gaming

Вадим Карасев





Летом 2022 году компания Microsoft объявила, что запускает поддержку Xbox Cloud Gaming на ряде телевизоров Samsung. В анонсе говорилось, что это телевизоры от компании Samsung, которые были выпущены в 2022 году. Игроки с такими телевизорами имели возможность в приложении Gaming Hub авторизоваться в своем аккаунте Xbox с Game Pass и получить доступ к сотням игр через облачный гейминг.

Сегодня Microsoft сообщила приятную новость для тех игроков, которые обладают чуть более старыми моделями телевизоров Samsung. Теперь игроки с Samsung Smart TV 2021 года смогут получить доступ через приложение на ТВ к играм из Xbox Cloud Gaming. Список телевизоров с поддержкой облачного гейминга Xbox будет расширяться, посмотреть актуальную информацию можно на сайте Samsung (здесь).

Напомним, нативная поддержка телевизорами Samsung сервиса Xbox Cloud Gaming — это возможность подключить прямо к телевизору геймпад, чтобы играть в сотни игр из Game Pass.

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