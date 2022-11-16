. Еще больше телевизоров Samsung получают поддержку Xbox Cloud Gaming
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Еще больше телевизоров Samsung получают поддержку Xbox Cloud Gaming

Еще больше телевизоров Samsung получают поддержку Xbox Cloud Gaming


Летом 2022 году компания Microsoft объявила, что запускает поддержку Xbox Cloud Gaming на ряде телевизоров Samsung. В анонсе говорилось, что это телевизоры от компании Samsung, которые были выпущены в 2022 году. Игроки с такими телевизорами имели возможность в приложении Gaming Hub авторизоваться в своем аккаунте Xbox с Game Pass и получить доступ к сотням игр через облачный гейминг.

Сегодня Microsoft сообщила приятную новость для тех игроков, которые обладают чуть более старыми моделями телевизоров Samsung. Теперь игроки с Samsung Smart TV 2021 года смогут получить доступ через приложение на ТВ к играм из Xbox Cloud Gaming. Список телевизоров с поддержкой облачного гейминга Xbox будет расширяться, посмотреть актуальную информацию можно на сайте Samsung (здесь).

Напомним, нативная поддержка телевизорами Samsung сервиса Xbox Cloud Gaming — это возможность подключить прямо к телевизору геймпад, чтобы играть в сотни игр из Game Pass.


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# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

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