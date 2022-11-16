. Фил Спенсер: конкурент Xbox пытается сорвать сделку с Activision, но это явно не Nintendo
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Фил Спенсер: конкурент Xbox пытается сорвать сделку с Activision, но это явно не Nintendo

Фил Спенсер: конкурент Xbox пытается сорвать сделку с Activision, но это явно не Nintendo


Microsoft находится в процессе покупки Activision Blizzard, и сделка продвигается не так быстро, как хотела бы команда Xbox и игроки на приставках Microsoft. Предполагается, что завершить сделку удастся к концу июня 2023 года.

Главным «камнем преткновения» в сделке между Microsoft и Activision Blizzard стала серия Call of Duty. В подкасте The Verge’s Decoder руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в очередной раз напомним, что американская корпорация хочет приобрести издательство не только из-за популярной франшизы:

Идея о том, что сделка с Activision полностью посвящена Call of Duty на консолях, — это конструкция, которая может быть создана нашим консольным конкурентом.

Фил Спенсер не стал напрямую называть Sony в качестве конкурента, который старается сорвать сделку. При этом он заявил, что «не слышал, чтобы Nintendo жаловалась на нашу сделку с Activision».

В том же интервью Фил Спенсер заявил, что Microsoft стремится приобрести Activision Blizzard, во многом, из-за подразделения King, которое сконцентрировано на мобильных играх. По словам Спенсера, именно в сторону мобильных устройств нужно двигаться подразделению Xbox, если оно хочет быть конкурентным и успешным:

Крайне важно, если вы пытаетесь вести масштабный глобальный игровой бизнес, чтобы вы встречались со своими клиентами там, где они хотят играть, и все больше и больше мобильные устройства — это то место, где люди хотят играть.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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