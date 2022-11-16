. Фил Спенсер о Microsoft Flight Simulator: «этого б**** не может быть»

Вадим Карасев





На днях игра Microsoft Flight Simulator получила обновление к 40-летию серии. В проект добавили много нового контента, при этом в подписке Game Pass доступна обновленная версия.

Глава Microsoft Flight Simulator Йорг Нойманн в рамках интервью VGC рассказал, как он презентовал проект руководителю Xbox Филу Спенсеру. Фил не мог поверить, что Microsoft Flight Simulator — это действительно игра:

Во время первой демонстрации для Фила Спенсера я решил показать Сиэтл в 3D. Я пролетел над кампусом Microsoft — буквально над зданием, в котором мы в тот момент сидели и разговаривали. И он такой: «Зачем ты показываешь мне видео о Сиэтле?». И тогда я понял, что теперь он у меня в руках. Я ответил: «Это демонстрация в реальном времени», а он мне говорит: «Этого б**** не может быть» [смеется]. И тогда мы точно поняли, что мы действительно сделали что-то особенное. Никто из парней в той комнате не был «симмером», но увиденное заставило их что-то почувствовать.

После обновления к 40-летию серию в Microsoft Flight Simulator появились вертолеты.

Watch this video on YouTube