Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год
Выход игры Starfield должен был состояться 11 ноября 2022 года, то есть 5 дней назад. Предполагалось, что игра станет одним из главных релизов 2022 года, и явно главным релизом команд Xbox в этом году. Однако, еще в мае этого года студия Bethesda сообщила, что переносит дату выхода Starfield на первую половину 2023 года.
Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках подкаста The Verge рассказал, почему он принял решение перенести запуск Starfield на более позднее время:
У нас уже был печальный опыт, когда мы выпусками игры слишком рано. Когда вы смотрите на такую игру, как Starfield, которая заняла так много времени у разработчиков и потребовала так много инвестиций в новый IP от студии, кажется, что решение дать команде дополнительное время на создание игры, которую, по их мнению, они именно и должны выпустить, является правильным.
По словам Спенсера, когда Bethesda стала частью Microsoft они могут думать меньше об экономических вопросах выпуска игры в нужный квартал:
Starfield и Redfall — это первые большие игры для Xbox от ZeniMax с момента прихода в команду. Я хотел убедиться, что эти команды чувствуют поддержку, которую они могут получить от Xbox. Они теперь могут почувствовать ту пользу, которую получают в рамках более крупной организации, обладающей и другими источниками дохода, а также другими вещами, которые могут быть полезны.