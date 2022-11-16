. Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год
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Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год

Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год


Выход игры Starfield должен был состояться 11 ноября 2022 года, то есть 5 дней назад. Предполагалось, что игра станет одним из главных релизов 2022 года, и явно главным релизом команд Xbox в этом году. Однако, еще в мае этого года студия Bethesda сообщила, что переносит дату выхода Starfield на первую половину 2023 года.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках подкаста The Verge рассказал, почему он принял решение перенести запуск Starfield на более позднее время:

У нас уже был печальный опыт, когда мы выпусками игры слишком рано. Когда вы смотрите на такую игру, как Starfield, которая заняла так много времени у разработчиков и потребовала так много инвестиций в новый IP от студии, кажется, что решение дать команде дополнительное время на создание игры, которую, по их мнению, они именно и должны выпустить, является правильным.

По словам Спенсера, когда Bethesda стала частью Microsoft они могут думать меньше об экономических вопросах выпуска игры в нужный квартал:

Starfield и Redfall — это первые большие игры для Xbox от ZeniMax с момента прихода в команду. Я хотел убедиться, что эти команды чувствуют поддержку, которую они могут получить от Xbox. Они теперь могут почувствовать ту пользу, которую получают в рамках более крупной организации, обладающей и другими источниками дохода, а также другими вещами, которые могут быть полезны.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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