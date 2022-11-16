. Фил Спенсер объяснил, почему Starfield решили перенести на 2023 год

Вадим Карасев





Выход игры Starfield должен был состояться 11 ноября 2022 года, то есть 5 дней назад. Предполагалось, что игра станет одним из главных релизов 2022 года, и явно главным релизом команд Xbox в этом году. Однако, еще в мае этого года студия Bethesda сообщила, что переносит дату выхода Starfield на первую половину 2023 года.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках подкаста The Verge рассказал, почему он принял решение перенести запуск Starfield на более позднее время:

У нас уже был печальный опыт, когда мы выпусками игры слишком рано. Когда вы смотрите на такую игру, как Starfield, которая заняла так много времени у разработчиков и потребовала так много инвестиций в новый IP от студии, кажется, что решение дать команде дополнительное время на создание игры, которую, по их мнению, они именно и должны выпустить, является правильным.

По словам Спенсера, когда Bethesda стала частью Microsoft они могут думать меньше об экономических вопросах выпуска игры в нужный квартал: