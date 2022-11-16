. Financial Times: Запад предложил России гарантии для аммиакопровода взамен на продление зерновой сделки
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Financial Times: Запад предложил России гарантии для аммиакопровода взамен на продление зерновой сделки

Financial Times: Запад предложил России гарантии для аммиакопровода взамен на продление зерновой сделки

Страны Запада предлагают Москве продлить участие в зерновой сделке в обмен на гарантии возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Информацию FT косвенно подтверждает Bloomberg: собеседники агентства отметили, что Россия согласится на продление "Черноморской инициативы". Источники, однако не уточнили, есть ли у Москвы какие-либо конкретные требования к другим участникам продуктовой сделки.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал опровергать или подтверждать данные Bloomberg, подчеркнув, что "решение будет объявлено своевременно". Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября в случае согласия всех сторон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на саммите G20 на Бали заявил, что, даже несмотря на договоренности в Стамбуле, до сих пор имеют место препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. В то же время, утверждает дипломат, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш "клятвенно" заверил, что для него и его организации вопрос исполнения продуктовой сделки является приоритетным.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении выступил за то, чтобы расширить действие зерновой сделки на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области (пока украинское продовольствие экспортируется из портов Одесской области) и сделать ее бессрочной.

Маршрут аммиакопровода "Тольятти-Одесса"

Аммиакопровод Тольятти-Одесса, поставляющий жидкий аммиак с ОАО "Тольяттиазот", проложен в 1980-е годы. Его протяженность составляет 2417 км. После 24 февраля объект перестал работать, в настоящее время эксперты рассматривают его как один из возможных "козырей" в переговорах по зерновой сделке.

В конце октября российская сторона публично заявила о приостановке участия в вывозе продукции из украинских портов после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Затем президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал, что было достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора": Россия возобновила участие в продуктовой сделке.

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По материалам: uposters.ru

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