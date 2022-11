. Футбольная RPG Soccer Story получает новый трейлер, игра будет в Game Pass уже в ноябре

Вадим Карасев





Сегодня Microsoft анонсировала список игр для подписки Game Pass на вторую половину ноября. Один из проектов в этом списке — игра Soccer Story от издательства No More Robots и разработчиков из студии PanicBarn. Было объявлено, что Soccer Story выходит 29 ноября на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC, плюс сразу в Game Pass. А вместе с анонсом даты выхода разработчики опубликовали новый трейлер.

Soccer Story — это сочетание ролевой игры и футбола. В ней предстоит путешествовать по миру, играть в участвовать в различных видах спортивных состязаний на тему футбола, встречаться с причудливыми соперниками в футбольных матчах и развивать своего игрока.

Игра Soccer Story предложит одиночный сюжетный режим и локальный многопользовательский режим (до 4 игроков).