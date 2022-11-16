. Goat Simulator 3 получает оценки от журналистов — они лучше чем у первой части

Вадим Карасев





Сегодня журналисты опубликовали рецензии на игру Goat Simulator 3, которая выходит уже завтра на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Оценки игры оказались выше оценок первой части, но рейтинг игры все еще довольно низкий.

На данный момент у Goat Simulator 3 оценка в 68 баллов из 100 на Opencritic, 56% критиков рекомендуют опробовать игру. При этом, первая часть Goat Simulator имела рейтинг всего в 60 баллов из 100, а количество рекомендовали игры только 23% журналистов.

Журналисты в своих рецензиях отмечают, что Goat Simulator 3 — это еще больше безумия, чем в первой части. Но у игры есть несколько серьезных проблем. Во-первых, многим поклонникам Goat Simulator уже успела надоесть атмосфера, которая царит в игре, и им нет смысла играть в Goat Simulator 3, где она стала еще более безумной. Во-вторых, в игре Goat Simulator 3 есть множество технических проблем, несмотря на релиз проекта только на консолях нового поколения. Как итог, если вы еще не насытились Goat Simulator, плюс вам в целом нравится такой жанр игр, можно опробовать новую часть серии.

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