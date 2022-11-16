. Гороскоп от Анжелы Перл на 17 ноября 2022 года: не проявляйте негативные эмоции

17 ноября 2022 года окажется нелегким для некоторых знаков зодиака — не все смогут сдерживать свои эмоции. Даже мелочь запросто может испортить настроение, предупредила Анжела Перл. Важные решения в этот период не стоит принимать. А вот вторая половина дня будет более удачной. Общаться с окружающими станет проще, поэтому никаких конфликтов произойти не должно.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В этот день Овны будут вести себя довольно легкомысленно и могут даже наделать глупостей. Однако никаких серьёзных последствий, к счастью, не будет. Риск обидеть родных и близких достаточно высок. Поэтому стоит держать себя в руках, не шутить, не язвить и постараться общаться без критики. Также появится шанс восстановить старые и полезные связи, что лишним не будет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День окажется довольно сложным. Тельцам не удастся достичь быстрого успеха, поэтому важно запастись терпения. Не все будет идти по плану, так что придётся импровизировать. День не слишком подходит для новых знакомств. В результате можно составить неправильное впечатление о людях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День отлично подходит для того, чтобы встретиться с друзьями и старыми знакомыми, провести с ними время и пообщаться. Близнецы смогут вызвать симпатию даже у тех, кто ранее к ним относился не слишком хорошо. Вероятны удачные совпадения и благоприятное стечение обстоятельств. В этот день разрешается совершать сделки. Они окажутся удачными. Планами не стоит торопиться делиться.

Рак (22 июня — 22 июля)

День окажется довольно напряженным. Появятся новые задачи и дела, которые требуют решения. И Раки смогут успешно все успеть. Но терпением придется при этом запастись. Дружелюбие поможет избежать ссор и конфликтов с окружающими. Также вероятны еще и новые знакомства, одно их которых может оказаться в результате романтическим.

Лев (23 июля — 22 августа)

В этот день Львам придется немало поволноваться. Уверенности в себе будет крайне мало. Также появятся сомнения в чувствах второй половинки. Стрессы весьма вероятны. В этот день рекомендуется поменьше общаться с критиками и не верить непроверенной информации, которую дают окружающие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День окажется весьма непростым. Девам придется столкнуться с неприятными личностями, которые способны и вовсе испортить настроение. Хотя зачастую Девы легко противостоят подобным людям, в этот день они будут более уязвимы. Но если сменить обстановку, то можно восстановить силы. Можно просто пройтись куда-то, подышать свежим воздухом. Также можно совершать покупки, даже если они не запланированы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот день решительность у Весов будет зашкаливать. Какое бы испытание не пришлось пройти им, они выйдут победителями. В этот день у Весов наблюдается повышенная деловая активность. В личной жизни будет гармония и уют. А некоторые Весы примут важные решения касательно своего будущего и не ошибутся.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День окажется весьма непростым. Некоторым планам не дано сбыться, так что придется их изменить. Всевозможные проблемы принесут неприятные люди. Весьма высока вероятность конфликтных ситуаций и ссор с окружающими. Однако в конечном счете Скорпионы смогут решить все вопросы и задачи, даже самые сложные. В общем, гордиться точно есть чем.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День окажется хоть и напряженным, но в то же время довольно удачным. Стрельцы будут действовать весьма активно, причем никакие препятствия остановить их не смогут. И некоторые окружающие даже в недоумении от подобного. Весьма вероятно, Стрельцы получат новые интересные предложения. Представители этого знака зодиака при этом своего шанса точно не упустят.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День окажется наполненным приятными эмоциями. Никакой спешки и борьбы с конкурентами не будет. В общем, Козероги могут наслаждаться плавным течением событий и происшествий в своей жизни. Если утром могут быть перепады настроения, то потом оно будет просто отличным. А вечером ожидаются приятные сюрпризы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день Водолеи, которые слишком многого ждут, могут разочароваться. А некоторые планы и вовсе придется изменить. Только настойчивость поможет добиться хороших результатов. С любимым человеком могут состояться неприятные беседы, потому что он не разделяет взглядов Водолеев. Но эмоции важно держать в руках и не устраивать скандалов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День окажется довольно сложным. Но важно принимать продуманные и взвешенные решения. Минутным порывам поддаваться крайне не рекомендуется. Важно для начала взвесить все «за» и «против». Да и традиции нарушать не стоит. От экспериментов нужно отказаться в этот день. А вечером старые знакомые могут преподнести сюрпризы.