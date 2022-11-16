. Идеальные обои для умных часов
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Идеальные обои для умных часов

Кажется, что современный человек уже полностью обвешан гаджетами и прочими дарами технологического прогресса. Сегодня смарт-часы являются обыденностью, но мы сами отлично помним времена, когда никто и думать не мог о появлении такого девайса. А сегодня такие часики носит каждый второй человек. И чтобы немного выделится на общем фоне, нужно поставить себе крутые обои. Автор видео просто идеальный вариант. Большего всего его оценят ценители сериала "Офис".
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По материалам: триникси

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