. Идеальные обои для умных часов

Вадим Карасев

Кажется, что современный человек уже полностью обвешан гаджетами и прочими дарами технологического прогресса. Сегодня смарт-часы являются обыденностью, но мы сами отлично помним времена, когда никто и думать не мог о появлении такого девайса. А сегодня такие часики носит каждый второй человек. И чтобы немного выделится на общем фоне, нужно поставить себе крутые обои. Автор видео просто идеальный вариант. Большего всего его оценят ценители сериала "Офис".