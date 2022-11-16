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Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»

Иран захотел стать партнером «АвтоВАЗа»Иран захотел заключить с «АвтоВАЗом» соглашение о производстве автомобилей

В рамках текущего сближения двух стран Иран мог бы заключить с российским «АвтоВАЗом» соглашение о совместном производстве автомобилей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

По его мнению, подобное партнерство в настоящее время выглядит реальным, и иранские производители хотели бы развивать сотрудничество, чтобы оно продолжилось и в дальнейшем, даже когда обстоятельства изменятся.

Ранее иранская компания Iran Khodro запланировала начать поставки своих автомобилей в Россию, чтобы занять место ушедших из страны европейских, американских, японских и корейских автомобилей. Первой моделью станет седан Tara, созданный на платформе Peugeot 301 с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

О реакции российской компании на намерения Ирана не сообщалось. Управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади ранее рассказал о контракте на поставку 40 газовых турбин в Россию. Позднее Минпромторг сообщил, что никакого соглашения никто не подписывал, спрос на оборудование удовлетворят российские компании.

16 ноября глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что ситуация с поставками иностранных комплектующих начала ухудшаться, так как глобальные компании отказываются от сотрудничества с Россией даже в том случае, когда эта деятельность не попадает под санкции.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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