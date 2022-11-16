. Иркутская область завершает восстановление 55 объектов в подшефном Кировске ЛНР
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Иркутская область завершает восстановление 55 объектов в подшефном Кировске ЛНР

Иркутская область завершает восстановление 55 объектов в подшефном Кировске ЛНР

Специалисты из Иркутской области завершают восстановление 55 объектов инфраструктуры в Кировске ЛНР, сообщает Луганский информационный центр.

В Луганске состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.


"У нас очень много решений связаны с восстановлением инфраструктуры города Кировска. В этом году мы восстанавливаем 55 объектов, в стадии завершения уже все. Мы понимаем, что город находится в полосе зоны ведения боевых действий, но работники строительной сферы, коммунального хозяйства находятся там и восстанавливают эти объекты", - сказал Кобзев.

Он добавил, что в следующем году регион продолжит поставки в Кировск гуманитарной помощи и так же будет помогать в восстановлении инфраструктуры.

"Более того, многие вопросы финансирования идут через Иркутскую область, они будут дальше идти. И вот то, что запланировали на 2023 год, я думаю, мы согласуем на нашем штабе и дальше будем работать", - отметил Кобзев.

В свою очередь, глава ЛНР поблагодарил власти Иркутской области за усилия по налаживанию мирной жизни в городе, пострадавшем от обстрелов.

"Регион непростой в плане состояния, в том числе экономического, но и также этот регион непростой, потому что находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Мы знаем, что восстанавливать там непросто, нелегко. <…> Мы надеемся, что в ближайшее время мы все равно опять же вместе с участием братьев-иркутян, которые также являются мобилизованными, а также плечом к плечу со всеми остальными защищают нашу великую Родину, мы двинемся вперед, отодвинем врага на безопасное расстояние и тогда уже займемся восстановлением региона в полном объеме. Вместе, объединяя наши усилия", - сказал Пасечник.

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По материалам: uposters.ru

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