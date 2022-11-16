. Ивлеева сдала Дмитрия Нагиева с потрохами

Ведущая выдала тайну актера Дмитрия Нагиева. Настя Ивлеева раскрыла секрет отказавшегося от работы в шоу «Голос» Дмитрия Нагиева. Еще летом поступила информация о том, что актер взял творческую паузу. По слухам, он собирался на целый год пропасть с экранов телевизоров. Однако, видимо, отсутствие стабильного заработка повлияло на решение звезды о перерыве в карьере. Ведущая шоу «Орел и решка» показала кадры, снятые на площадке нового проекта. Она показала в Сети стул с фамилией Нагиева, на котором он отдыхает между дублями.«Я считаю, это уровень. И это еще малая часть того, как живет и существует Дмитрий Нагиев. Мы тут, понимаете ли, на табуретках, на ногах весь день», — цитирует Ивлееву «Пятый канал». При этом самого Дмитрия ей, похоже, снимать не разрешили. В Сети предполагают, что артист отрабатывает многомиллионный контракт с известным мобильным оператором. За отказ от съемок рекламы ему мог грозить большой штраф, поэтому он и согласился «выйти из тени». Если верить информации в СМИ, то в ближайшее время Нагиев собирается вернуться к работе в театре. Он снова выйдет на сцену с постановкой режиссера Льва Рахлина «Кыся».