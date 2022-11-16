. Яна Кошкина категорически не хочет выходить замуж

Ведущая и актриса Яна Кошкина отвергает все предложения выйти замуж. Сегодня в программе «Женский клуб» ведущие обсуждали тему гражданского брака — стоит ли в нем жить или нужно сразу ставить ультиматум мужчине. Что правильнее: прислушиваться к советам предков и после определенного возраста выходить замуж и рожать детей, даже если в избраннике есть сомнения, — или ждать любовь всей жизни сколько угодно лет? А как же слова про то, что «часики тикают?» Яна Кошкина в свои 32 года еще ни разу не была официально замужем, хотя слухи о ее отношениях и даже предстоящих свадьбах со знаменитостями появляются регулярно. Актриса рассказала, что ее свадьба могла состояться «еще вчера», ей делали предложение трижды – причем один и тот же человек.«А я отказалась, потому что не было стопроцентной уверенности, что это моя судьба. Мои родные и подруги возмущались, уговаривали меня – мол, посмотри, какой классный, зачем ты отказываешься? Хочешь остаться одна? Но я этого не боюсь. Я мечтаю выйти замуж один раз и на всю жизнь. И ради этого готова подождать. Кстати, когда прошло время, случалось несколько ситуаций, когда я поняла: хорошо, что я не вышла замуж за этого человека»,— рассказала Яна в эфире шоу. На что Ксения Бородина ей ехидно ответила: «Знаешь, Кошкина, каждый раз, когда я выходила замуж, я думала, что это на всю жизнь. Тут не угадаешь, никто гарантий не даст». Напомним, Яне Кошкиной приписывали романы со многими звездами шоу-бизнеса – Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым, Павлом Деревянко и Семеном Слепаковым. Но что на самом деле происходит в личной жизни Яны, доподлинно не известно.