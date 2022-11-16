. Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
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Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра

Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Дрессировщик Эдгард Запашный подвергся нападению тигра. Звезда цирка попал в больницу после нападения тигра. Дрессировщик пояснил, что животное не хотело его убивать, он лишь отмахнулся лапой, а артист отвлекся и не среагировал. В итоге Запашному наложили 14 швов на лицо. Раны оказались глубокими, но не опасными.
«Сам виноват, зазевался, отвлекся на помощника, а тигр просто мазнул лапой. Да, и такое бывает», — констатировал артист. В итоге в среду Эдгарда уже отпустили домой, пишет aif.ru.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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