К релизу Pentiment игрок создал уникальную портативную Xbox Series S
Сегодня, 14:00 Вадим Карасев
Вчера состоялся релиз новой игры от Obsidian — ролевого проекта Pentiment. Игра уже доступна, в том числе в подписке Game Pass.
Пользователь Twitter под ником GXL_Redge создал к релизу Pentiment уникальную модель портативной приставки Xbox Series S. По сути, это приставка Xbox Series S с экраном xScreen, оформленная в стиле игры, что выглядит весьма впечатляюще.
Ниже можно посмотреть на эту консоль в рамках небольшого видео.https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/11/ssstwitter.com_1668586718394.mp4
По материалам: newxboxone