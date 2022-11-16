. К релизу Pentiment игрок создал уникальную портативную Xbox Series S

Вадим Карасев





Вчера состоялся релиз новой игры от Obsidian — ролевого проекта Pentiment. Игра уже доступна, в том числе в подписке Game Pass.

Пользователь Twitter под ником GXL_Redge создал к релизу Pentiment уникальную модель портативной приставки Xbox Series S. По сути, это приставка Xbox Series S с экраном xScreen, оформленная в стиле игры, что выглядит весьма впечатляюще.

Ниже можно посмотреть на эту консоль в рамках небольшого видео.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/11/ssstwitter.com_1668586718394.mp4