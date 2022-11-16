. Как использовать пищевые ароматизаторы

Вадим Карасев

Пищевой ароматизатор представляет собой вещество, которое добавляется в еду и усиливает вкус того или иного блюда. Зачастую в промышленности используются ароматизаторы, которые напоминают фрукты, ягоды, овощи, грибы, сладости, безалкогольные напитки, специи и многое другое. Такие ингредиенты способны передать целый калейдоскоп вкусов, благодаря чему они активно применяются в гастрономии и кондитерских изделиях.

Разновидности ароматизаторов и их применение

Чтобы блюда были вкусными и источали приятный аромат, используются разнообразные пищевые ароматизаторы. Они могут быть:

полностью натуральными с применением только естественных компонентов;

искусственными – для их производства используются ингредиенты, которые получены синтетическим путем;

полунатуральными – в их составе есть искусственные вещества с химической формулой, которая полностью повторяет натуральные ингредиенты.

Ароматизаторы широко применяются в гастрономии для самых разных целей. Если хочется получить аромат лесных грибов и дополнить ими чипсы, снэки, сухарики, существует специальное вещество, полностью повторяющее вкус этого продукта. Необходимо придать аппетитный запах или вкус желе, напиткам или конфетам? В этом случае отличным выбором станет применение ароматизаторов со вкусом ягод и фруктов. Ну а если требуется придать дополнительный шарм выпечке, мороженому или кондитерским изделиям, можно смело использовать ароматизаторы со вкусом корицы, ванили, леденца, карамели, шоколада и прочее.

По своему типу «усилители вкуса» могут быть жидкими и сухими. Жидкие ароматизаторы подходят для изготовления мороженого, десертов, напитков, молочной продукции. Среди них выделяются эмульсионные, которые широко применяют для мясных, колбасных рыбных полуфабрикатов, а также майонезов, соусов.

Что же касается сухих ароматизаторов, то они используются для колбасно-мясных изделий, пищевых концентратов и не только. Такие ингредиенты хорошо растворяются в жидкости и придают пище целую гамму вкусовых оттенков.

Где приобрести качественные ароматизаторы

Концерн «Штокмайер фуд» предлагает безвредные пищевые добавки, которые станут достойной заменой натуральным ингредиентам. Это намного выгоднее и дешевле, а вкус получается точно таким же, как если бы в блюдо был добавлено натуральное сырье. Для каждого случая могут быть подобраны те или иные добавки: безалкогольные и алкогольные напитки, кофе, какао, грибы, ягоды, фрукты, кондитерские изделия, напоминающий вкус известных батончиков и десертов – все это можно легко найти в каталоге, представленном на сайте.

Окунитесь в мир невероятного вкуса, который способны передать пищевые ароматизаторы, и каждое ваше блюдо будет отличаться богатством запахов и изысканностью. Для производства или домашнего приготовления, ароматизаторы непременно займут почетное место и станут обязательным штрихом к любому гастрономическому шедевру.