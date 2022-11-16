. Как изменились актеры с момента выхода их первого супергеройского фильма (14 фото)

Вадим Карасев

Супергеройское кино всегда было популярным. Но в наши времена комиксовые фильмы превратились в сверхуспешные франшизы, которые не сбавляют оборотов уже минимум лет 10. Поэтому сегодня попасть в этот "супергеройский клуб" является мечтой любого молодого артиста. А мы предлагаем посмотреть как изменились актеры с момента выхода их первого супергеройского фильма. Например, Роберт Дауни-младший играет "Железного Человека" вот уже 11 лет.Роберт Дауни — младший (Железный Человек)Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж)Том Уэллинг (Супермен)Джордж Клуни (Бэтмен)Том Холланд (Человек-паук)Хэлли Берри (Женщина-кошка)Джеймс Макэвой (Профессор Икс)Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова)Джессика Альба (Невидимая Леди)Крис Хемсворт (Тор)Дженнифер Лоуренс (Мистик)Райан Рейнольдс (Дэдпул)Зои Салдана (Гамора)Марк Руффало (Халк)