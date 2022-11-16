Как изменились актеры с момента выхода их первого супергеройского фильма (14 фото)
Сегодня, 04:25 Вадим Карасев
Супергеройское кино всегда было популярным. Но в наши времена комиксовые фильмы превратились в сверхуспешные франшизы, которые не сбавляют оборотов уже минимум лет 10. Поэтому сегодня попасть в этот "супергеройский клуб" является мечтой любого молодого артиста. А мы предлагаем посмотреть как изменились актеры с момента выхода их первого супергеройского фильма. Например, Роберт Дауни-младший играет "Железного Человека" вот уже 11 лет.
Роберт Дауни — младший (Железный Человек)
Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж)
Том Уэллинг (Супермен)
Джордж Клуни (Бэтмен)
Том Холланд (Человек-паук)
Хэлли Берри (Женщина-кошка)
Джеймс Макэвой (Профессор Икс)
Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова)
Джессика Альба (Невидимая Леди)
Крис Хемсворт (Тор)
Дженнифер Лоуренс (Мистик)
Райан Рейнольдс (Дэдпул)
Зои Салдана (Гамора)
Марк Руффало (Халк)
Роберт Дауни — младший (Железный Человек)
Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж)
Том Уэллинг (Супермен)
Джордж Клуни (Бэтмен)
Том Холланд (Человек-паук)
Хэлли Берри (Женщина-кошка)
Джеймс Макэвой (Профессор Икс)
Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова)
Джессика Альба (Невидимая Леди)
Крис Хемсворт (Тор)
Дженнифер Лоуренс (Мистик)
Райан Рейнольдс (Дэдпул)
Зои Салдана (Гамора)
Марк Руффало (Халк)
По материалам: триникси