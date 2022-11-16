. Как изменились актеры с момента выхода их первого супергеройского фильма (14 фото)
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Как изменились актеры с момента выхода их первого супергеройского фильма (14 фото)

Роберт Дауни — младший (Железный Человек)Супергеройское кино всегда было популярным. Но в наши времена комиксовые фильмы превратились в сверхуспешные франшизы, которые не сбавляют оборотов уже минимум лет 10. Поэтому сегодня попасть в этот "супергеройский клуб" является мечтой любого молодого артиста. А мы предлагаем посмотреть как изменились актеры с момента выхода их первого супергеройского фильма. Например, Роберт Дауни-младший играет "Железного Человека" вот уже 11 лет.

Роберт Дауни — младший (Железный Человек)


Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж)

Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж)
Том Уэллинг (Супермен)

Том Уэллинг (Супермен)
Джордж Клуни (Бэтмен)

Джордж Клуни (Бэтмен)
Том Холланд (Человек-паук)

Том Холланд (Человек-паук)
Хэлли Берри (Женщина-кошка)

Хэлли Берри (Женщина-кошка)
Джеймс Макэвой (Профессор Икс)

Джеймс Макэвой (Профессор Икс)
Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова)

Скарлетт Йоханссон (Черная Вдова)
Джессика Альба (Невидимая Леди)

Джессика Альба (Невидимая Леди)
Крис Хемсворт (Тор)

Крис Хемсворт (Тор)
Дженнифер Лоуренс (Мистик)

Дженнифер Лоуренс (Мистик)
Райан Рейнольдс (Дэдпул)

Райан Рейнольдс (Дэдпул)
Зои Салдана (Гамора)

Зои Салдана (Гамора)
Марк Руффало (Халк)

Марк Руффало (Халк)
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По материалам: триникси

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