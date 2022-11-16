. Как менялся внешний вид героев Marvel, которые появлялись в нескольких фильмах в исполнении одного актёра

Ох уж эти комиксовые киновселенные! Всё там давно сплелось и перепуталось, а нам теперь это разгребать. В одной только кинематографической вселенной Marvel с 2008 года вышло 30 фильмов, которые составили эти их так называемые 4 фазы. Где они только нашли столько актёров, чтобы всё это сыграть?

Ответом на этот вопрос служит одна из самых заметных составляющих успеха фильмов этой студии.

Помимо своей масштабности, запутанности и прибыльности франшиза имеет важное правило: одного конкретного персонажа первого плана здесь играет один конкретный актёр (за редчайшим исключением). Поэтому в фильмографиях многих современных кинозвёзд красной нитью проходит участие в нескольких проектах Marvel, где они играют одного и того же героя.

Таким образом мы можем видеть на экране, как актёры на наших глазах проживают годы вместе со своими персонажами. Как в сериалах. И такая долгая история обязательно сопровождается одной особенностью — изменением внешности героев. Они не только взрослеют или стареют, но и, например, меняют причёски и собственный гардероб (даже супергероям так можно).

Сегодня мы частично проследим за тем, как менялись стиль и костюмы самых заметных героев фильмов по комиксам Marvel, сыгранных одними и теми же актёрами.

Чёрная вдова

Marvel Studios / Marvel StudiosMarvel Studios / Marvel Studios

В фильмах «Железный человек 2» (2010), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Чёрная вдова» (2021).

Исполнительница роли: Скарлетт Йоханссон. Играла в фильмах Marvel с 2010 по 2021 год.

Капитан Америка

Marvel Studios / Marvel StudiosMarvel Studios / Marvel Studios

В фильмах «Первый мститель» (2011), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).

Исполнитель роли: Крис Эванс. Играл в фильмах Marvel с 2011 по 2019 год.

Тор

Marvel Studios / Marvel StudiosMarvel Studios / Marvel StudiosMarvel Studios

В фильмах «Тор» (2011), «Тор: Рагнарёк» (2017), «Мстители: Война Бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019) и «Тор: Любовь и гром» (2022).

Исполнитель роли: Крис Хемсворт. Играл в фильмах Marvel с 2011 по 2022 год.

Железный человек

Marvel Studios / Marvel StudiosMarvel Studios / Marvel Studios

В фильмах «Железный человек» (2008), «Мстители» (2012), «Мстители: Война Бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019).

А кто он без костюма?

Тони Старк

Marvel Studios / Marvel Studios / Marvel Studios

В фильмах «Железный человек» (2008), «Мстители» (2012) и «Мстители: Финал» (2019).

Исполнитель роли: Роберт Дауни-младший. Играл в фильмах Marvel с 2008 по 2019 год.

Халк

Marvel Studios / Marvel Studios / Marvel Studios

В фильмах «Мстители» (2012), «Тор: Рагнарёк» (2017) и «Мстители: Финал» (2019).

Исполнитель роли: Марк Руффало. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2012 года.

Соколиный глаз

Marvel Studios / Marvel StudiosMarvel Studios / Disney+

В фильмах «Мстители» (2012), «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Мстители: Финал» (2019) и сериале «Соколиный глаз» (2021).

Исполнитель роли: Джереми Реннер. Играл в фильмах и сериалах Marvel с 2011 по 2021 год.

Локи

Marvel Studios / Marvel StudiosMarvel Studios / Disney+

В фильмах «Тор» (2011), «Мстители» (2012), «Тор: Рагнарёк» (2017) и сериале «Локи» (2021-…).

Исполнитель роли: Том Хиддлстон. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2011 года.

Зимний солдат

Marvel Studios / Marvel Studios / Disney+

В фильмах «Первый мститель» (2011), «Первый мститель: Противостояние» (2016) и сериале «Сокол и Зимний солдат» (2021),

Исполнитель роли: Себастиан Стэн. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2011 года.

Алая ведьма

Marvel Studios / Marvel StudiosDisney+ / Marvel Studios

В фильмах «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Мстители: Война бесконечности» (2019), сериале «ВандаВижн» (2021) и фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022).

Исполнительница роли: Элизабет Олсен. Играет в фильмах и сериалах Marvel с 2014 года.