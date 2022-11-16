. Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?

Вадим Карасев

Мусорное ведро – это вещь, которая есть на каждой кухне, ведь обойтись без него просто невозможно. Сегодня представлен огромный выбор и широкий ассортимент, что немного затрудняет выбор. Есть модели с педалью, подвесные и стандартные, с крышкой и без. Приобрести мусорное ведро в Витебске можно практически в любом хозяйственном магазине или подобрать подходящее изделие на онлайн-площадках.

Основные разновидности

С учетом конкретных целей, для которых приобретает мусорное ведро, оно подразделяется на следующие типы:

С крышкой . Классический и стандартный вариант, габариты средние. Со всех сторон корпус плотно закрывается, поэтому запах остается внутри и не распространяется на всю кухню.

. Классический и стандартный вариант, габариты средние. Со всех сторон корпус плотно закрывается, поэтому запах остается внутри и не распространяется на всю кухню. С педалью . Подходит для хозяек с высокими требованиями к чистоте и гигиене. Крышка открывается после нажатия на педаль и не придется прикасаться руками к самому ведру.

. Подходит для хозяек с высокими требованиями к чистоте и гигиене. Крышка открывается после нажатия на педаль и не придется прикасаться руками к самому ведру. Выдвижное . Подходит для маленьких помещений, где экономится практически каждый сантиметр свободного пространства. Изделия компактные, занимают минимум места. Недостаток – выбрасывать мусор придется очень часто. Плюс – максимальная чистота, так как у многих изделий после открытия дверцы откидывается крышка.

. Подходит для маленьких помещений, где экономится практически каждый сантиметр свободного пространства. Изделия компактные, занимают минимум места. Недостаток – выбрасывать мусор придется очень часто. Плюс – максимальная чистота, так как у многих изделий после открытия дверцы откидывается крышка. Урны . Как правило, размещаются на улице и подходят только для мест общественного питания. Особенность – практически полностью закрытый корпус, а на лицевой стороне находится небольшое отверстие. Дополнительно урны могут служить пепельницами.

. Как правило, размещаются на улице и подходят только для мест общественного питания. Особенность – практически полностью закрытый корпус, а на лицевой стороне находится небольшое отверстие. Дополнительно урны могут служить пепельницами. Корзины . Не подходят для кухни, так как не закрываются крышкой и неприятный запах будет распространяться по всему дому. Подходят для офиса, корпус имеет много отверстий, напоминает сетку.

. Не подходят для кухни, так как не закрываются крышкой и неприятный запах будет распространяться по всему дому. Подходят для офиса, корпус имеет много отверстий, напоминает сетку. Мусорный бак. Оптимальный вариант для улицы – модель максимально вместительная и идеально подходит для пищевых отходов. Крышка плотно закрывается, изделие изготовлено их специальных материалов, которые не боятся осадков, ударов и резких перепадов температуры.

Параметры выбора

Подбирая мусорное ведро для собственной кухни необходимо учитывать всего несколько важных критериев, от которых зависит качество самого изделия, срок его службы и комфорт использования.

Основные параметры:

Управление . Механические изделия самые простые и популярные. Чтобы выкинуть мусор, достаточно просто открыть крышку. Есть модели с педалью, на которую нужно нажать ногой и сенсорные. В последнем случае открытие происходит автоматически, если поднести к крышке руку.

. Механические изделия самые простые и популярные. Чтобы выкинуть мусор, достаточно просто открыть крышку. Есть модели с педалью, на которую нужно нажать ногой и сенсорные. В последнем случае открытие происходит автоматически, если поднести к крышке руку. Объем . Здесь все зависит от личных предпочтений и размера семьи. Есть небольшие модели объемом до 10 л и более крупные на 50 л.

. Здесь все зависит от личных предпочтений и размера семьи. Есть небольшие модели объемом до 10 л и более крупные на 50 л. Материал . Самые популярные изделия выполнены из пластика высокого качества и степени прочности, поэтому прослужат долго. Более надежные модели из нержавеющей стали. Материал максимально прочный и не боится ударов. Есть комбинированный тип – корпус выполнен из пластика, а крышка металлическая.

. Самые популярные изделия выполнены из пластика высокого качества и степени прочности, поэтому прослужат долго. Более надежные модели из нержавеющей стали. Материал максимально прочный и не боится ударов. Есть комбинированный тип – корпус выполнен из пластика, а крышка металлическая. Дизайн . Пластиковые ведра представлены в самом большом ассортименте – это касается как форм и размеров, так и цветов. Поверхность может быть декорирована рисунком, узором или надписью. Менее разнообразны металлические виды, но и они бывают ярких оттенков. Но цвет металлик является самым популярным и универсальным, так как идеально подходит практически для любого интерьера, всегда смотрится стильно и презентабельно.

. Пластиковые ведра представлены в самом большом ассортименте – это касается как форм и размеров, так и цветов. Поверхность может быть декорирована рисунком, узором или надписью. Менее разнообразны металлические виды, но и они бывают ярких оттенков. Но цвет металлик является самым популярным и универсальным, так как идеально подходит практически для любого интерьера, всегда смотрится стильно и презентабельно. Форма. От этого параметра не зависит вместительность. Мусорные ведра бывают овальными, округлыми, квадратными и прямоугольными. Последние два вида являются наиболее востребованными, так как их можно размещать в углу или рядом со стенкой, и они не занимают много места.

Это всего несколько важных параметров, на которые стоит обращать внимание, чтобы подобрать мусорное ведро. Выбранная модель идеально впишется в интерьер, будет достаточно вместительной и комфортной в использовании.

Статья создана по материалам сайта Tomas.by.



