. Как ужиться под одной крышей со Стрельцом: 5 советов астрологов
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Как ужиться под одной крышей со Стрельцом: 5 советов астрологов

Как ужиться под одной крышей со Стрельцом: 5 советов астрологов

Стрелец — Знак эмоциональных людей, которые отличаются высоким уровнем вспыльчивости. Тем не менее, с ними можно уживаться под одной крышей — достаточно лишь ознакомиться с несколькими советами, которые помогут вам это сделать.


Стрелец — человек, у которого может быть достаточно уязвимых точек, многие из которых он или она усердно скрывают. Завоевать их сердце вам окажет желание помочь им в исправлении этих уязвимостей. Также не забывайте и о помощи в раскрытии правильных качеств характера.

Вам придется стать энергичнее

Стрельцы — это люди, которые вечно пребывают в движении. Они то и дело куда-то идут, едут, бегут. У них редко бывают дни, когда им хочется просто полежать на диване и ничего не делать. Если вы хотите, чтобы Стрелец был рядом с вами всегда, придется соответствовать его ритму жизни. Если вы будете ленивы, когда он активен, это может стать причиной сильного эмоционального рассинхрона. Стрельцам нужен человек, который всегда рядом и всегда на одной волне с ними. На другое они попросту не готовы.

Будьте щедрыми

Это еще один аспект, в котором придется быть такими же, как Стрелец. Люди данного Знака крайне щедрые и всегда стараются делать добро своей второй половинке. Именно поэтому ужиться со Стрельцом сможет только тот, кто умеет и принимать, и отдавать. Речь не о деньгах, а в первую очередь об энергии и времени. Если вы будете жить только ради себя, это не принесет вам ничего хорошего.


Меняйте обстановку

Еще астрологи советуют сфокусироваться на постоянном обновлении окружающей атмосферы. В отношениях со Стрельцами важно постоянно находить новые способы развлечений и проведения досуга. Представители данного Знака ненавидят, когда их жизнь полностью поглощает рутина. Вы можете возвращаться к старым привычкам, ведь все новое — это хорошо забытое старое, но при этом лучше не забывать про инновации. Гуляйте в новых местах, слушайте новую музыку, посещайте новые города и ищите вместе новых друзей.

Не критикуйте Стрельца

Этого человека нельзя критиковать. Если вам что-то не понравилось, постарайтесь намекнуть на это максимально дружелюбно, а еще лучше в шуточной форме. Стрельцы всегда слышат то, что им говорят, никогда не пропуская мимо ушей нечто важное. Главное, чтобы вы своими словами не пытались сказать, что вы лучше или вы были правы, а Стрелец нет.

Не нарушайте свободу Стрельца

Эти люди не терпят, когда вторая половинка начинает нарушать их личные границы — ревновать их или же говорить что и когда делать. Если Стрелец хочет провести выходные в другом городе, в компании друзей, то не стоит отговаривать его или её от этого мероприятия. Рожденные под управлением данного Знака люди не выносят нравоучений и навязчивости. НЕ ведите себя с ними как родитель с ребенком.

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По материалам: dailyhoro.ru

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