. Какие дни по лунному календарю будут благоприятными для посадки в декабре 2022 года

Казалось бы, все работы в огороде, связанные с посадкой и сбором урожая, уже завершены и дачники могут отдыхать. Однако это не так, ведь в декабре тоже можно сделать много важных дел в саду и огороде. Чтобы высаженные культуры не пропали, огородники руководствуются лунным календарем, где указаны благоприятные дни для посадки на декабрь 2022 году.

Что можно делать в саду и в огороде в декабре

Большая часть растений и деревьев в первый зимний месяц переходит в состояние покоя. Однако дачникам рано расслабляться, так как они могут посвятить свое свободное время тому, чтобы доделать оставшуюся с осени работу.





Так, в декабре 2022 года в саду и огороде можно заняться следующими делами:

Провести санитарную обрезку деревьев. Это можно делать до тех пор, пока столбики термометров не опустятся до 10 градусов. Также можно внимательно осмотреть растения на наличие личинок — в декабре их проще отыскать.

Сделать заготовку черенков. Пока не ударили сильные морозы, можно заняться подготовкой черенков к зимней и весенней прививкам. Желательно срезать ветви не более 40 см.

Побелить деревья. Если не успели завершить это в ноябре, то можно доделать работу в декабре. Лучше всего это сделать, пока нет морозов и когда на улице нет ветра.

Замульчировать приствольные круги. Молодым деревьям приходится нелегко, когда на улице сильные морозы, поэтому их к этому надо подготовить, а именно утеплить компостом или перегноем.

Развесить кормушки. Почему бы не сделать приятное птицам и не помочь им легче пережить сильные холода.

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю в декабре 2022 года

Чтобы высаженные в декабре культуры не пропали, желательно заглянуть в лунный календарь. Так, благоприятными днями для посадки овощей — помидоров, зелени, огурцов, перца, баклажанов и моркови — считаются следующие даты:

01.12

05-06.12

09-11.12

17-20.12

27-29.12





Также в лунном календаре на декабрь 2022 года отмечены благоприятные дни для посадки многолетних и клубневых цветов:

01.12

05-06.12

09-11.12

14-20.12

27-29.12

Что касается дней, когда лучше ничего не делать, то это следующие даты:

08.12

22-24.12

Эти дни считаются неблагоприятными, поэтому не стоит заниматься посадкой или обрезкой деревьев. Все незаконченные дела можно перенести на другие даты, которые будут более благоприятными.