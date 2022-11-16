Какие дни по лунному календарю будут благоприятными для посадки в декабре 2022 года
Казалось бы, все работы в огороде, связанные с посадкой и сбором урожая, уже завершены и дачники могут отдыхать. Однако это не так, ведь в декабре тоже можно сделать много важных дел в саду и огороде. Чтобы высаженные культуры не пропали, огородники руководствуются лунным календарем, где указаны благоприятные дни для посадки на декабрь 2022 году.
Что можно делать в саду и в огороде в декабре
Большая часть растений и деревьев в первый зимний месяц переходит в состояние покоя. Однако дачникам рано расслабляться, так как они могут посвятить свое свободное время тому, чтобы доделать оставшуюся с осени работу.
Так, в декабре 2022 года в саду и огороде можно заняться следующими делами:
- Провести санитарную обрезку деревьев. Это можно делать до тех пор, пока столбики термометров не опустятся до 10 градусов. Также можно внимательно осмотреть растения на наличие личинок — в декабре их проще отыскать.
- Сделать заготовку черенков. Пока не ударили сильные морозы, можно заняться подготовкой черенков к зимней и весенней прививкам. Желательно срезать ветви не более 40 см.
- Побелить деревья. Если не успели завершить это в ноябре, то можно доделать работу в декабре. Лучше всего это сделать, пока нет морозов и когда на улице нет ветра.
- Замульчировать приствольные круги. Молодым деревьям приходится нелегко, когда на улице сильные морозы, поэтому их к этому надо подготовить, а именно утеплить компостом или перегноем.
- Развесить кормушки. Почему бы не сделать приятное птицам и не помочь им легче пережить сильные холода.
Благоприятные дни для посадки по лунному календарю в декабре 2022 года
Чтобы высаженные в декабре культуры не пропали, желательно заглянуть в лунный календарь. Так, благоприятными днями для посадки овощей — помидоров, зелени, огурцов, перца, баклажанов и моркови — считаются следующие даты:
- 01.12
- 05-06.12
- 09-11.12
- 17-20.12
- 27-29.12
Также в лунном календаре на декабрь 2022 года отмечены благоприятные дни для посадки многолетних и клубневых цветов:
- 01.12
- 05-06.12
- 09-11.12
- 14-20.12
- 27-29.12
Что касается дней, когда лучше ничего не делать, то это следующие даты:
- 08.12
- 22-24.12
Эти дни считаются неблагоприятными, поэтому не стоит заниматься посадкой или обрезкой деревьев. Все незаконченные дела можно перенести на другие даты, которые будут более благоприятными.