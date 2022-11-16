Какой маникюр сделать для встречи нового 2023 года Черного Водяного Кролика
До наступающего 2023 года остается уже немного времени, и женщины начинают задумываться о том, в чем встретят Новый год, какой сделают макияж. И конечно, не в последнюю очередь возникают вопросы о ногтях. С каким маникюром лучше встречать год Черного Водяного Кролика, чтобы порадовать покровителя года?
Какие трендовые цветовые оттенки предлагает год Черного Водяного Кролика
Кролик — доброжелательная и веселая зверушка, поэтому акцент в наступающем году будет на красивый, яркий дизайн и милые декоративные элементы.
Преобладающими станут красный, ярко-розовый, синий, фиолетовый и белый цветовые оттенки. Именно они будут задавать тренд в образе и макияже женщин. В немалой степени это относится и к маникюру.
Новогодняя ночь считается волшебной, поэтому в ожидании приятных сюрпризов к любому из выбранных цветов желательно добавить немного блеска. Для этого можно воспользоваться светоотражающим гелем, который наносится на лак и сейчас считается невероятно модным.
Пик моды — покрытие гелем только отдельных ногтей.
Какие рисунки на ногтях предлагает мода нового 2023 года
В новом 2023 году выделяются разные направления в рисунках, предоставляя женщинам огромный выбор на свой вкус.
- Разноцветные зайчики;
- белые и серебристые снежинки;
- синие и серебристые елочки;
- разноцветные конфетки;
- рисунки сказочных персонажей;
- минималистический сдержанный маникюр.
Рисунки в виде зайчиков и кроликов могут быть самые разные: просто красивые узоры или известные персонажи из сказок и мультфильмов, например, кролик в шляпе с часами из «Алисы в стране чудес».
Необязательно рисовать кролика на каждом ногте, можно ограничиться одним таким рисунком — этого будет достаточно, чтобы обозначить, что символ наступающего года с вами. Можно нарисовать только заячьи ушки.
Для однотонного маникюра в этом году рекомендуется использовать стразы, которые также нужно наклеить на один-два ногтя. Этим вы сохраните свою приверженность минималистическому дизайну и одновременно подчеркнете праздничное настроение.
Какая форма ногтей будет в тренде на Новый 2023 год
В плане формы ногтей мода 2023 года открывает неограниченное поле деятельности и фантазий для наших женщин. В моде будет то, что вам больше по вкусу.
Ориентируясь на свои желания, можно нарастить длинные ногти миндалевидной, округлой либо квадратной формы. Удлиненные ногти всегда прекрасно смотрятся с любым маникюром и рисунком.
Если вы предпочитаете короткие ногти, к вашим услугам миндалевидная форма, мягкий квадрат или сквоовал.
Новогодняя мода 2023 года не обошла и смелые решения. Дизайнеры предлагают ногти в форме lipstick, в виде губной помады. Но в этом случае следует остановиться на вишнево-винных или фиолетовых оттенках лака.
И конечно, любой маникюр должен хорошо сочетаться с макияжем и одеждой.