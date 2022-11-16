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Какой маникюр сделать для встречи нового 2023 года Черного Водяного Кролика

Какой маникюр сделать для встречи нового 2023 года Черного Водяного Кролика

До наступающего 2023 года остается уже немного времени, и женщины начинают задумываться о том, в чем встретят Новый год, какой сделают макияж. И конечно, не в последнюю очередь возникают вопросы о ногтях. С каким маникюром лучше встречать год Черного Водяного Кролика, чтобы порадовать покровителя года?

Какие трендовые цветовые оттенки предлагает год Черного Водяного Кролика

Кролик — доброжелательная и веселая зверушка, поэтому акцент в наступающем году будет на красивый, яркий дизайн и милые декоративные элементы.

Преобладающими станут красный, ярко-розовый, синий, фиолетовый и белый цветовые оттенки. Именно они будут задавать тренд в образе и макияже женщин. В немалой степени это относится и к маникюру.


Новогодняя ночь считается волшебной, поэтому в ожидании приятных сюрпризов к любому из выбранных цветов желательно добавить немного блеска. Для этого можно воспользоваться светоотражающим гелем, который наносится на лак и сейчас считается невероятно модным.

Пик моды — покрытие гелем только отдельных ногтей.

Какие рисунки на ногтях предлагает мода нового 2023 года

В новом 2023 году выделяются разные направления в рисунках, предоставляя женщинам огромный выбор на свой вкус.

  • Разноцветные зайчики;
  • белые и серебристые снежинки;
  • синие и серебристые елочки;
  • разноцветные конфетки;
  • рисунки сказочных персонажей;
  • минималистический сдержанный маникюр.

Рисунки в виде зайчиков и кроликов могут быть самые разные: просто красивые узоры или известные персонажи из сказок и мультфильмов, например, кролик в шляпе с часами из «Алисы в стране чудес».


Необязательно рисовать кролика на каждом ногте, можно ограничиться одним таким рисунком — этого будет достаточно, чтобы обозначить, что символ наступающего года с вами. Можно нарисовать только заячьи ушки.

Для однотонного маникюра в этом году рекомендуется использовать стразы, которые также нужно наклеить на один-два ногтя. Этим вы сохраните свою приверженность минималистическому дизайну и одновременно подчеркнете праздничное настроение.

Какая форма ногтей будет в тренде на Новый 2023 год

В плане формы ногтей мода 2023 года открывает неограниченное поле деятельности и фантазий для наших женщин. В моде будет то, что вам больше по вкусу.

Ориентируясь на свои желания, можно нарастить длинные ногти миндалевидной, округлой либо квадратной формы. Удлиненные ногти всегда прекрасно смотрятся с любым маникюром и рисунком.


Если вы предпочитаете короткие ногти, к вашим услугам миндалевидная форма, мягкий квадрат или сквоовал.

Новогодняя мода 2023 года не обошла и смелые решения. Дизайнеры предлагают ногти в форме lipstick, в виде губной помады. Но в этом случае следует остановиться на вишнево-винных или фиолетовых оттенках лака.

И конечно, любой маникюр должен хорошо сочетаться с макияжем и одеждой.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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