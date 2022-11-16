. Китай на саммите G20 отказался описывать конфликт на Украине словом «война»
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Китай на саммите G20 отказался описывать конфликт на Украине словом «война»

Китай на саммите G20 отказался описывать конфликт на Украине словом «война»WP: Китай на саммите G20 возразил против описания СВО на Украине словом «война»

Китай на саммите «Большой двадцатки» (G20), проходящем в Индонезии, возразил против описания специальной военной операции (СВО) России на Украине словом «война». Об этом пишет Washington Post.

По словам делегатов, в ходе переговоров по совместному коммюннике прошли «ожесточенные дебаты» по этому вопросу. Представители Китая отказались использовать слово «война» в окончательном тексте заявления.

Ожидается, что окончательное коммюнике будет включать слово «война». В то же время есть вероятность того, что в документе будет отмечено, что «некоторые страны придерживаются разных взглядов на конфликт и его глобальное влияние».

Кроме того, рассказали собеседники издания, китайские делегаты заявили, что G20 не является подходящим форумом для обсуждения вопросов безопасности. В свою очередь, западные страны и их союзники возражали, поскольку конфликт на Украине «оказывает влияние на мировую экономику, особенно на энергетику».

Ранее главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились на полях саммита G20 в Индонезии, во время разговора китайский дипломат заявил Лаврову, что Пекин выступает против исключения России из G20 и других международных организаций.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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