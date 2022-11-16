. Китай уступил первое место самой населенной страны

ООН озвучила новые данные о населении планеты. Сегодня — необычный день. Согласно данным ООН, 15 ноября 2022 года население Земли достигло 8 млрд. При этом Китай в ближайшие месяцы потеряет статус самой населенной страны, — к началу 2023 года таковой будет Индия. В Организации Объединенных Наций отмечают: несмотря на то, что с середины прошлого века темпы роста населения сильно замедлились, динамика остается положительной. По прогнозу, к 2030 году на Земле будет проживать уже 8,5 млрд, а спустя еще 20 лет — 9,7 млрд. Дальше — больше. К 2080 году число людей достигнет 10,4 млрд, и эта цифра останется неизменной до конца столетия. В докладе также говорится, что в последние десятилетия во многих странах заметно снизилась рождаемость. И сегодня две трети мирового населения живет в стране или районе, где на одну женщину приходится примерно по двое детей. Этого считается достаточно для нулевого роста при невысокой смертности. Также прогнозируется, что население 61 страны сократится на 1% и более с 2022 до 2050 годы из-за низкой рождаемости и повышенной миграции населения. Считается, что больше половины новых людей в этот период появится на свет в Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании. Число пожилых людей — в возрасте 65 лет и старше — также будет увеличиваться. Если сейчас это 10%, то к 2050 году ожидается 16%. Кстати, не всегда население Земли исчислялось миллиардами. Рубеж был пройден в начале XIX века. А наибольший прирост пришелся на следующий, XX век, когда население выросло с 1,6 млрд до 6. Рост начал замедляться примерно с 1950 года, и во время пандемии, в 2020 году, он впервые составил менее 1%. Ранее сообщалось, что как раз к 2050 году мир в том виде, в котором мы его знаем, перестанет существовать. Такой прогноз сделал суперкомпьютер, который учел тысячи всевозможных факторов. Машина заявила, что катастрофа неминуема, даже если мы все пересядем с автомобилей на более экологичный транспорт, а число людей начнет уменьшаться.