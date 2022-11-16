. Команда Xbox обещает дать игрокам больше возможностей настройки фона на консолях

Вадим Карасев





С релизом игровых приставок Xbox Series X | S, с момента которого прошло уже более 2 лет, игроки получили доступ к новым возможностям настройки фоновых изображений. Если говорить конкретнее — на приставках Xbox нового поколения игрокам дали доступ к динамическим фонам, которых нет на Xbox One. Однако эти динамические фоны доступны в сильно ограниченном количестве — они появляются с периодичностью не чаще 1 раза в месяц, и сейчас их имеется всего пара десятков.

Игроки давно просят Microsoft дать возможность более детально настраивать фон на Xbox. Похоже, что некоторые изменения в эту сторону команда Xbox прорабатывает. На этой неделе инсайдеры получили доступ к новым экспериментальным функциях главного экрана (о чем мы писали здесь). А в анонсе в блоге Xbox с этими функциями содержится и информация о планах дать игрокам больше возможностей настройки фона:

Один из отзывов, который мы получили от вас, заключается в том, что вы хотите видеть больше своих материалов, таких как ваши пины, игры и фоны. В этом эксперименте мы добавляем дополнительные возможности настройки — и скоро мы расскажем больше о фонах!

На данный момент нет информации о том, какие именно возможности изменения фонов планирует предоставить команда Xbox игрокам.