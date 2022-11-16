. Козлов организовал погром во время ссоры с Опенченко

Вадим Карасев

Михаил Козлов и Елена Опенченко в очередной раз поссорились, ночью помирились, но с утра продолжили скандалить. В начале Козлов хотел почитать переписки Алену, но всё завершилось руганью и киданием стульев. Видимо, Миша считает, что если это не своё, то не жалко?Кажется, избранник Алёны в самом деле вышел из себя во время очередных разборок. Он сильно кричал на девушку, начал требовать от неё каких-то поступков. Кроме того, Козлов уверял, что сбежит с Поляны и напьётся, если Опенченко не согласится налаживать с ним отношения на его условиях.Недавно появились слухи, что их пару вообще могут убрать с Дом-2, если в их общении ничего не поменяется и не будет какого-то развития, то есть, предложения руки и сердца. Однако если кто-то из ведущих начинает говорить с Козловым на данную тему, то он мгновенно начинает лютовать и посылает всех очень далеко и очень надолго. Свадьба на Дом-2 явно не входит в сферу его интересов.Влад Кадони решил намекнуть Опенченко, что её отношения с Козловым очень напоминают отношения Ромашовых, которых в итоге всё равно выставили за ворота...