. Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа

Певица Кристина Орбакайте все больше похожа на Аллу Пугачеву. Артистка накануне присоединилась к съемочной команде сериала «Тест на беременность», которая провела премьеру нового сезона в кинотеатре «Художественный». Это был первый выход певицы на красную дорожку после скандального отъезда её матери Аллы Пугачевой из страны. Не стала артистка экспериментировать ни с прической, ни с макияжем — будто не хотела привлекать к себе лишнее внимание собравшейся публики. После мероприятия в Сети появилось редкое фото Кристины, снятое с максимально близкого расстояния и без фотошопа.Стоит отметить, что 51-летняя звезда прекрасно выглядит для своего возраста, правда, мимические морщины вокруг глаз уже не поддаются коррекции с помощью макияжа. Не исключено, что скоро Орбакайте решится на уколы красоты или подтяжку, чтобы избавиться от некрасивых заломов. Вчера был опубликован и свежий снимок Пугачевой. Портрет был размещен в её микроблоге по случаю 21-летней годовщины свадьбы. Этот праздничный день народная артистка провела в одиночестве. Муж Примадонны снова уехал на гастроли, но в качестве извинения прислал супруге букет. Напомним, что Орбакайте воздерживается от комментариев о переезде Пугачевой в Израиль. Певица за несколько месяцев ни разу не решилась озвучить своё мнение об эмиграции родных. Зато на эту тему буквально на днях высказался Филипп Киркоров.