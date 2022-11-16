. Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа

Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Певица Кристина Орбакайте все больше похожа на Аллу Пугачеву. Артистка накануне присоединилась к съемочной команде сериала «Тест на беременность», которая провела премьеру нового сезона в кинотеатре «Художественный». Это был первый выход певицы на красную дорожку после скандального отъезда её матери Аллы Пугачевой из страны. Не стала артистка экспериментировать ни с прической, ни с макияжем — будто не хотела привлекать к себе лишнее внимание собравшейся публики. После мероприятия в Сети появилось редкое фото Кристины, снятое с максимально близкого расстояния и без фотошопа.
Стоит отметить, что 51-летняя звезда прекрасно выглядит для своего возраста, правда, мимические морщины вокруг глаз уже не поддаются коррекции с помощью макияжа. Не исключено, что скоро Орбакайте решится на уколы красоты или подтяжку, чтобы избавиться от некрасивых заломов. Вчера был опубликован и свежий снимок Пугачевой. Портрет был размещен в её микроблоге по случаю 21-летней годовщины свадьбы. Этот праздничный день народная артистка провела в одиночестве. Муж Примадонны снова уехал на гастроли, но в качестве извинения прислал супруге букет. Напомним, что Орбакайте воздерживается от комментариев о переезде Пугачевой в Израиль. Певица за несколько месяцев ни разу не решилась озвучить своё мнение об эмиграции родных. Зато на эту тему буквально на днях высказался Филипп Киркоров.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

Последние новости

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Кристина Орбакайте поделилась фото без фотошопа
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Эдгард Запашный рассказал, чем закончилась история с нападением тигра
Алена Апина завела себе любовника
Алена Апина завела себе любовника
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Как правильно выбрать мусорное ведро для кухни?
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе
Туристическая мебель для походов и отдыха на природе
Сфера использования промышленных воздуходувок
Сфера использования промышленных воздуходувок
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 16.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 16.11.2022
Польша подала заявку на закупку российской нефти по «Дружбе»
Польша подала заявку на закупку российской нефти по «Дружбе»
Опасно для жизни: почему нельзя брать чужие вещи с точки зрения эзотерики
Опасно для жизни: почему нельзя брать чужие вещи с точки зрения
"Бросила ради карьеры": в Сети подозревают, что Наталья Водянова нашла не сестру, а дочь
"Бросила ради карьеры": в Сети подозревают, что Наталья
В Чечню на перевоспитание отправили 200 российских подростков
В Чечню на перевоспитание отправили 200 российских подростков

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
В каких случаях снятся умершие и как успокоить душу покойного
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
Юлию Ауг гонят метлой отовсюду
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка назвала причину побега Милохина из "Ледникового периода"
"Не нарадуется пребыванию в Лос-Анджелесе": журналистка
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»
Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»

Еще по теме

Кристина Орбакайте воссоединится с Пугачевой и Галкиным в Израиле
Кристина Орбакайте рассказала о суррогатном материнстве Аллы Пугачевой
Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой в Юрмале
Похорошевшая Кристина Орбакайте в эффектном платье прокатилась на катере с мужем (фото)