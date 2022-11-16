. Ксения Собчак пытается замять уголовное дело
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Ксения Собчак пытается замять уголовное дело

Ксения Собчак пытается замять уголовное дело
По слухам, ведущая и журналистка Ксения Собчак приехала в «Ростех». СМИ сообщали, что Ксения Собчак вернулась в Россию, правда, официально этого никто не подтвердил. Сегодня появились первые кадры, запечатлевшие телеведущую: она заходит в здание компании «Ростех». Минивэн марки «Мерседес», который принадлежит Ксении Собчак, заметили в центре Москвы, у здания на Малой Пироговке в 16:00. Машина заехала на территории госкорпорации «Ростех». Авто подъехало к парадному входу, а сама Ксения попыталась незаметно прошмыгнуть мимо камер. В Telegram-каналах уже начали строить предположения, что знаменитость приехала к главе «Ростеха» Сергею Чемезову, чтобы лично поговорить с ним и урегулировать конфликт, возникший из-за поста в соцсетях. Напомним, коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве денег у главы «Ростеха». Сама Ксения проходит как свидетель, сообщает Telegram-канала Baza.
Напомним, что за несколько часов до ареста своих сотрудников, Ксения Собчак покинула Россию. Многие думали, что она отправится либо в Дубай, либо в Турцию, но она предпочла на машине доехать до Белоруссии, а там пешком перейти границу с Литвой. В прибалтийскую страну блондинка попала по израильскому паспорту, хотя ранее отрицала его наличие. Власти Литвы заявили, что Собчак действительно въехала как гражданка Израиля и может без визы пребывать в стране 90 дней. Позже появились слова очевидцев, которые подчеркнули — они видели, как Ксения вернулась в Россию, но документальных подтверждений этому не было. Собчак сама в соцсетях подчеркнула, что вывезла команду в соседнюю страну после того, как начался скандал.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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