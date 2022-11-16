. Кто родился 16 ноября

Виктор Мельхиорович Кресс (74 года), член Комитета Совета Федерации по международным делам. Возглавлял совхоз «Родина», Томское областное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства «Сельхозхимия». Более 20 лет был главой Томской области.

С мая 2012 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Томской области.

А ещё в этот день родились:

Анастасия Николаевна Пятова, председатель Комитета г. Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Работала в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. В 2011 году Анастасия Пятова была назначена заместителем председателя Комитета г. Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, в 2019 году — его возглавила.

Гильермо Лассо (67 лет), президент Эквадора. Работал в ряде финансовых фирм и банков, в Валютном управлении Эквадора. Возглавлял Ассоциацию финансовых компаний и Ассоциацию коммерческих банков страны. Являлся губернатором провинции Гуаяс.

В апреле 2021 году Гильермо Лассо одержал победу во втором туре президентских выборов, заручившись поддержкой 52,48% избирателей.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии. Лидер Социал-демократической партии (СДП). Была первым заместителем Социал-демократического союза молодежи, первым заместителем председателя СДП.

Являлась членом городского совета Тампере, в 2013-2017 годах — его возглавляла. Неоднократно избиралась в парламент страны. Занимала пост министра транспорта и коммуникаций Финляндии.

В декабре 2019 года была назначена премьер-министром страны. Санна Марин стала самым молодым действующим главой правительства в мире.

Сергей Анатольевич Когогин (65 лет), генеральный директор ПАО «КАМАЗ». Работал на Зеленодольском машиностроительном заводе, где прошел путь от инженера до главы предприятия. Возглавлял администрацию Зеленодольского района. Занимал должность заместителя премьер-министра — министра экономики и промышленности Республики Татарстан.

С апреля 2002 года Сергей Когогин является генеральным директором ПAO «КАМАЗ».

Избирался депутатом Госсовета Татарстана. С 2006 года возглавляет некоммерческое партнёрство «Объединение автопроизводителей России», с 2018 года — сопредседатель цен­трального штаба ОНФ.

Владимир Адольфович Ильин (75 лет), российский актер театра и кино. Народный артист РФ. Работал в театрах Москвы и Казани, в 1974-1989 годах служил в Театре имени Вл. Маяковского. Был занят в спектаклях «Банкрот, или свои люди — сочтемся», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Агент 00», «Закат» и др.

В кино дебютировал в 1969 году в военной мелодраме Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «катюша». Всего в фильмографии актера свыше 100 фильмов и сериалов. Среди них, «Хочу в тюрьму», «Сибирский цирюльник», «Ландыш серебристый», «Утомленные солнцем», «Палата № 6», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Евгений Давидович Свердлов (84 года), российский биохимик. Академик РАН. Работал в Институте биоорганической химии им. М.М. Шемякина, возглавлял Институт молекулярной генетики РАН.

Основные труды учёного посвящены разработке методов исследования генетического материала, анализу структур и функций генов, а также развитию теоретических основ современной биотехнологии и получению биотехнологических продуктов для медицины и сельского хозяйства.

Под его руководством были защищены более 70 кандидатских и 6 докторских диссертаций.

Генрих Авиэзерович Боровик (93 года), российский писатель и журналист. Работал в журнале «Огонек», Агентстве печати «Новости», «Литературной газете».

Известность журналисту принесли его очерки из «горячих точек» — Кубы, Вьетнама, Индонезии и др. В 1956 году в библиотеке «Огонька» вышла его первая книга «Далеко-далеко…» о Вьетнаме.

В 1962 году в театре на Малой Бронной была поставлена первая пьеса Генриха Боровика «Мятеж неизвестных», в основу которой легли материалы его поездки по Юго-Восточной Азии.

Генрих Боровик был одним из ведущих популярной в Советском Союзе телевизионной программы «Международная панорама». Работал политическим обозревателем Гостелерадио СССР, был автором и ведущим программ «Камера смотрит в мир», «Ночной гость», «Завещание XX века» и др.

В 2000 году, после гибели своего сына Артёма, возглавил Благотворительный фонд его имени.

Генрих Боровик — автор свыше 20 книг, более 40 сценариев к документальным фильмам и сериалам. Его пьесы («Человек перед выстрелом», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Агент 00»), были поставлены как в нашей стране, так и за рубежом.

Александр Васильевич Колчак (1874-1920), русский военный и политический деятель, учёный-океанограф, полярный исследователь. Участвовал в кругосветных плаваниях и в полярных экспедициях. Воевал на фронтах Русско-японской и Первой мировой войн.

После Октябрьской революции был избран Верховным правителем России и произведён в адмиралы. К началу 1919 года Колчак создал армию общей численностью около 400 тысяч человек, которой удалось занять Урал. Однако в конце 1919 года его армию начали преследовать неудачи. В декабре 1919 года Колчак был арестован чехами, которые передали его Иркутскому революционному совету. 7 февраля 1920 года он был расстрелян.

Александр Данилович Меншиков (1673-1729), русский государственный и военный деятель. Начав службу денщиком Петра I, благодаря своей преданности и усердию, а также незаурядным военным и административным способностям, стал ближайшим сподвижником императора.

Был комендантом Нотебурга, губернатором Ингерманландии, руководил строительством Санкт-Петербурга, Кронштадта, корабельных верфей на Неве и Свири.

Во время Северной войны 1700-1721 годов Александр Меншиков одержал ряд побед над шведами: при Калише (1706), под Батурином (1708), под Опошней (1709). В Полтавском сражении он, командуя сначала авангардом, а затем левым флангом, разбил корпус генерала Росса, что предрешило победу русских войск в сражении.

После смерти Петра I, опираясь на гвардию, в 1725 году возвел на престол Екатерину I, став фактическим правителем России. После прихода к власти Петра II, Меншиков подвергся опале, был лишён имущества, званий и наград и сослан в Сибирь, где скончался.