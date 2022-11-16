. Лариса Андерсен рассказала, что пора завершать дела в 2022 году

Астролог Лариса Андерсен сообщила, чем грозит 🙋‍♀️16 ноября, когда будет переход Солнца в знак Скорпиона. В период транзита будет полезно погрузиться в себя, проработать свои страхи, решить давно затянувшиеся дела. ✨Сейчас наступает хорошее время, чтобы начать собственный бизнес, решить рабочие моменты в команде, проявить свои лидерские качества, осуществить задуманные цели и планы, заняться духовными практиками, изучить эзотерику, углубиться в тайные знания. Но влияние ретро-Марса будет способствовать тому, что мы захотим переделывать незаконченные процессы и тормозить нас ленью. ♏Переход Солнца, в первую очередь, затронет самих же Скорпионов, поэтому им благоприятно составлять список новых дел, целей, планов на новый период, распланировать свои действия на приходящий год, определиться со своими задачами. Так как внутренняя энергия будет переполнять каждого, то следует контролировать себя и не подавлять свое окружение🌪️ 🤫Данный период может раскрывать тайны, скрытые от вас, побуждать к действию в решении сложных вопросов. ❌Не забывайте, что при переходе из знака в знак Солнце теряет силу и энергию, поэтому 16 ноября с 00:28 до 14:28 (время московское) не начинайте важные дела, не совершайте сделки, крупные покупки или продажи и по возможности откажитесь от дальних поездок. Солнце пробудет в Скорпионе до 16 декабря. Во благо вам и Вселенной 💫