. Лариса Гузеева вызвала волну ненависти к себе

Ведущая и актриса Лариса Гузеева не смогла молчать после критики. Звезда шоу на днях решила ненадолго сбежать от городской суеты. Ведущая отправилась восстанавливать силы в известный детокс-центр, где часто отдыхают российские звезды. Кадры роскошного отдыха звезды Первого канала неожиданно разозлили фанатов. Многие написали о том, что хвастовство Гузеевой выглядит неуместным в данный момент. Впрочем, вряд ли артистка хотела кого-то унизить своей публикацией. Скорее всего, она даже не подумала о том, какие чувства это видео вызовет у бедных слоев населения.Чуть позже Гузеева обратилась к тем, кто попытался «размазать» её в комментариях. Она ответила хейтерам, процитировав нецензурную шутку. Своё послание ведущая символично записала за время расслабляющего массажа головы.«Ой, друзья! Что же вы меня всё критикуете? И такая я... и сякая», — негодует Гузеева. Стоит отметить, что ведущая регулярно сталкивается с нападками со стороны публики. Последнее время её часто ругают в Сети за набранный лишний вес. Кстати, проблемы с похудением возникли недавно и у дочки Гузеевой Ольги Бухаровой. Осенью она рассказала, что сильно поправилась из-за проблем со здоровьем. Кстати, что касается дочки Гузеевой, то недавно она решилась на ещё одно признание. Ольга поделилась кадрами со своим новым возлюбленным. Как видно, проблемы с похудением не отразились негативно на её личной жизни.