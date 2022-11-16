. Лицо Эдгарда Запашного порвал тигр
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Лицо Эдгарда Запашного порвал тигр

Лицо Эдгарда Запашного порвал тигр
Дрессировщик Эдгард Запашный угодил в больницу. Звезда цирка днем проводил тренировку в цирке, как вдруг случилось страшного — его задел тигр. Дрессировщику пришлось экстренно ехать в больницу. Страшными кадрами 46-летний дрессировщик поделился у себя в социальных сетях. В ролике видно, как Эдгард сидит в приемной у доктора, а та вытирает ему кровь с лица. У Эдгарда сильный подтек в области правого глаза, щеки, а также кровь во рту. «Все равно, как только доеду до больницы, об этом узнает пресса, так что лучше сам расскажу. Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится, сам виноват, моя ошибка», сказал Эдгард Запашный
Легендарный дрессировщик призвал всех успокоиться и не переживать, он проведет несколько часов в больнице, после чего собирается отдохнуть и вернуться на тренировки. Отметим, что несмотря на руководящую должность в цирке, Эдгард Запашный продолжает сам выходить на арену и постоянно тренируется вместе с командой. Он лично занимается всеми шоу и успевает решать административные проблемы.
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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