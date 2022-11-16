. Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
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Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Певица Лолита Милявская отмечает свой день рождения. Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему симпатизирует Лолите Милявской. В этот понедельник, 14 ноября, свой день рождения отмечает певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская. Звезде экрана исполнилось 59 лет. О неординарной личности высказалась балерина Анастасия Волочкова. Она объяснила, что уважает Лолиту Милявскую за честность и умение четко формулировать свои мысли и искренне говорить о том, что думает.
«Я сама — за правду и знаю, что Лолита всегда говорит правду-матку в лицо людям. Многим это не нравится. Я ее очень люблю, как человека. Кстати, в свое время я была на ее свадьбе. Вообще, хочу сказать, что Лолите можно позвонить абсолютно в любой миг и она всегда рядом», — сказала Анастасия Волочкова. Анастасия Волочкова поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения, пожелав ей «не меняться и не заморачиваться насчет возраста».
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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