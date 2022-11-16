. Лолита Милявская спасла брак поклонника

Певица Лолита Милявская пришла на помощь фанату. Мужчина взмолил Лолиту Милявскую о помощи, она не отказала. Трогательный случай произошел на концерте Лолиты Милявской в Красноярске, пишет «КП». На сцену к певице выскочил зритель и попросил ее о помощи. По словам поклонника, его жена решила с ним разойтись после 20 лет брака, и он уже не знал, как предотвратить это.Лолита тут же ринулась в зал спасать положение. Обняла и поцеловала жену Ольгу и заверила ее, что такого мужика, который выпивает лишь иногда, с руками и ногами оторвут. А то, что усталость накопилась — это понятно, ведь столько времени вместе уже. «Со мной никто столько не жил», — призналась звезда и запела песню «Целуй до взрывов водородных». Семейная пара приняла это, как сигнал к действию. Собиравшиеся разводиться люди обнялись и стали целоваться, а публика рукоплескала, у кого-то навернулись на глазах слезы.