. Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет, а сам приехать не смог
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Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет, а сам приехать не смог

Максим Галкин* в честь важной даты прислал Пугачевой шикарный букет, а сам приехать не смог
Шоумен Максим Галкин, находясь на гастролях, не забыл о семейном празднике и поздравил жену. После отъезда из России Максим Галкин организовал выступления по миру. У шоумена настолько плотный график, что ему редко удается вырваться к семье. Из-за работы артист даже пропустил семейный праздник. 15 ноября Максим Галкин и Алла Пугачева отмечают годовщину со дня знакомства. 46-летний юморист не смог оставить концерты и прилететь к супруге в Израиль: зато отправил презент. «Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек», — обратилась 73-летняя Алла Борисовна к мужу.
Шоумен также признался Пугачевой в чувствах. «21 год вместе — люблю тебя, как и в первый год, и еще немного больше», — написал Максим. Ведущий больше полугода не был в родной стране. Алла Борисовна приезжала в Москву на несколько недель — правда, по делам. Примадонна забрала документы детей из школы и выставила на продажу замок в деревне Черная Грязь. Вернутся ли супруги на Родину — покажет время. А пока семья расположилась в Тель-Авиве, где арендовала шикарный особняк.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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