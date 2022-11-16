. Международный день недоношенных детей 17 ноября 2022 года: о чем он напоминает беременным женщинам

Всемирный день недоношенных детей, который отмечается 17 ноября, привлекает внимание к особым проблемам, стоящими перед родителями и младенцами, родившимися преждевременно. Это еще один повод для поддержки родителей, а также врачей, которые работают с такими малышами.

История Международного дня недоношенных детей

Международный день недоношенных людей был учрежден 17 ноября 2011 года для повышения осведомленности миллионов о детях, которые ежегодно рождаются преждевременно.

Доношенная беременность длится от 37 до 42 недель, и недоношенность описывается, когда ребенок рождается раньше 37 недель (гестационный срок). Недоношенные дети сталкиваются со многими особыми проблемами, которые могут включать трудности с дыханием, кормлением и низким весом при рождении.





Недоношенные дети, как правило, находятся в больнице дольше, чем дети, родившиеся доношенными, и многие из них в конечном итоге проводят время в отделениях интенсивной терапии новорожденных или специальных детских учреждениях, пока не будет установлено, что они достаточно стабильны и здоровы, чтобы их можно было привезти домой. Это может быть очень трудное время для многих семей.

Существуют некоторые факторы риска преждевременных родов, такие как общее состояние здоровья и образ жизни матери, а также вынашивание нескольких детей (близнецов или тройняшек). Однако для многих матерей, которые рожают недоношенного ребенка – это неожиданно. Без видимой причины или идентифицируемых факторов риска матери, находящиеся под отличным дородовым уходом, которые делают все правильно, все равно могут в конечном итоге родить своего ребенка преждевременно.

Если женщина беременна, то важно знать предупреждающие признаки преждевременных родов, которые включают в себя судороги, регулярные схватки и боли в спине, а также обсудить риски преждевременных родов и планирования с лечащим врачом. Если у беременной женщины возникли признаки преждевременных родов, очень важно немедленно обратиться за медицинской помощью, потому что есть шаги, которые можно предпринять, чтобы управлять, задерживать или предотвращать преждевременное рождение ребенка.

Благодаря достижениям в области современного здравоохранения прогноз для большинства недоношенных детей значительно улучшился. По статистике, чем раньше рождается ребенок, тем более серьезными могут быть его проблемы со здоровьем.





Как отметить Международный день недоношенных детей

Международный день недоношенных детей – это прекрасное время, чтобы оглянуться назад на успехи, достигнутые в дородовой и неонатальной помощи, и отметить, как новые исследования и вмешательства значительно улучшили возможности нормального развития большого числа младенцев, которые рождаются преждевременно каждый год.

Если женщина беременна, то Международный день недоношенных детей – отличное напоминание о том, чтобы обсудить преждевременные роды с врачом.

У недоношенных младенцев часто возникают проблемы с регулированием температуры тела, поэтому еще один способ отпраздновать Международный день недоношенных детей – это организовать подарочный набор из новых одеял, шапочек, варежек или пинеток для малоимущих родителей или больниц, в которых есть недоношенные младенцы.

Также можно обратиться в местную больницу, чтобы узнать, какие у них потребности в предметах гигиены или какие подарки были бы особенно полезны родителям недоношенных детей, которые должны длительно пребывать в больнице.

Международный день недоношенных детей – это также хорошее время, чтобы обратиться к родителям, у которых есть дети, родившиеся преждевременно, чтобы узнать, как идут дела, или оказать им поддержку.