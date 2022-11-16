. Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
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Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине приостановил членство Паралимпийского комитета России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службe МПК.

Это решение на голосовании поддержали 64 делегата, 39 высказались против, 16 воздержались. Следующая генеральная ассамблея состоится в четвертом квартале 2023 года.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков участвовал в генеральной ассамблее по видеосвязи. Он не смог присутствовать лично, потому что Германия не выдала визы российской делегации.

Паралимпийский комитет России уже лишали членства в Международном комитете в 2016 году из-за допингового скандала. Тогда российские паралимпийцы пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а на Играх в 2018 году в Пхенчхане выступали только несколько российских спортсменов в нейтральном статусе.

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По материалам: pnp.ru

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