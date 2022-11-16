. Мэрилин Мэнсон пожаловался, что из-за обвинения в насилии он лишился карьеры и получает угрозы убийством

Вадим Карасев

На волне MeeToo многие женщины обвиняли своих бывших в абьюзе. Кому-то удалось добиться компенсации, но история с Джонни Деппом и Эмбер Херд показала, что не всем обвинениям стоит верить. Рокер Мэрилин Мэнсон утверждает, что он тоже не виноват, но его карьере пришел конец.

Актриса Эван Рейчел Вуд в 2021 году в соцсетях обвинила его в насилии, а потом и еще три знакомые с ним женщины сказали, что с ними случилось то же самое. По информации издания TMZ, певец в юридических документах изложил весь ущерб, который нанесли ему обвинения.

Артист утверждает, что Эван "аннулировала" ему карьеру во всех сферах. Основным источником его дохода было музыка, но звукозаписывающий лейбл отказался от сотрудничества с артистом, и теперь Мэнсон не может гастролировать.

Мэрилин также строил карьеру на телевидении и кино, но после инцидента он утверждает, что продюсеры перестали приглашать его куда бы то ни было, а также сняли с двух шоу. То же самое касается его художественных работ: они вдруг резко обрели массу критиков.

Артист утверждает, что из-за всего случившегося он впал в депрессию и начал страдать бессонницей. Теперь он боится за свою физическую безопасность, а также за безопасность жены, потому что ему угрожают смертью анонимы в интернете.

Против Мэнсона не найдено веских доказательств

Ранее виновность артиста не смогли доказать. Детективы конфисковали у певца жесткие диски и другие носители информации, но ничего существенного для дела на них не обнаружили.

Обвинителями утверждалось, что Мэнсон запирал жертв в звуконепроницаемых комнатах, чтобы "наказать", но никаких свидетельств этому не было найдено.



Мерилин считает, что это все часть масштабной схемы, чтобы опорочить его имя. По его словам, Рейчел Вуд даже притворялась агентом ФБР в интернете, чтобы опросить всех девушек, с которыми он встречался.