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Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне распродаж

Мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне распродажАналитик Егоров: мошенники начали создавать фишинговые сайты с помощью ботов в Telegram

На фоне распродаж мошенники начали создавать с помощью мессенджера Telegram фишинговые ресурсы, имитирующие сайты крупных интернет-магазинов. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

По словам специалиста, мошенники создают с помощью специальных ботов в Telegram фишинговые ресурсы, которые внешне похожи на сайты крупных магазинов. После этого, как уточнил Егоров, злоумышленники предлагают пользователям перейти по ссылке на мошеннические ресурсы в личных сообщениях, либо же заманивают жертв постами в Telegram-каналах и социальных сетях, комментариями под видеороликами.

Когда потенциальная жертва оформляет заказ на таком сайте, ее просят ввести данные банковской карты. В результате мошенники крадут либо деньги за оплаченный товар, либо данные банковской карты пользователя, либо все сразу. Егоров сообщил, что за одну такую атаку киберпреступники могут похитить до 150 тысяч рублей.

Прежде чем вводить данные банковской карты, необходимо проверить ресурс, считают специалисты по кибербезопасности. Они посоветовали в первую очередь обращать внимание на название сайта в адресной строке. Также следует проверить, есть ли на ресурсе опечатки и все ли кнопки работают, так как на мошеннических сайтах часто встречаются ошибки в словах и нерабочие кнопки. Кроме того, лучше не переходить по сомнительным ссылках в сообщениях, добавили эксперты.

Ранее россиян предупредили о еще одном виде мошенничества с помощью Telegram. Как рассказал директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов, в мессенджере начали распространять ссылки на фейковые сайты по сбору данных пользователей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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