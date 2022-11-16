. Московская художница рисует комиксы, в которых во всех красках показывает, что значит быть тату-мастером

В каждой профессии есть свои плюсы и минусы. Сегодня одна художница из Москвы готова рассказать нам о всех радостях и горестях тату-мастера. Девушка по имени Анна Сучкова — настоящий профессионал своего дела как в сфере комиксов, так и в мире татуировщиков. Поэтому её работы получаются не только яркими, но и до мелочей продуманными. А придуманный автором персонаж комиксов Колян Панчин — не просто начинающий тату-мастер, а целый собирательный образ, который готов поведать вам, что творится в жизни «татуеров».

Проклятие любого тату-мастера — «клиенты-блогеры»

Колян и Все все все

Анна Сучкова действительно знает толк в рисовании. Ведь девушка закончила художественно-графический факультет и по диплому является преподавателем изобразительного искусства и машиностроительного черчения.

«Прекрасное» в глазах смотрящего

Тащи сюда свои пионы, папочка в деле!

Колян и Все все всеКолян и Все все все

Анна уже давно занимается комиксами, поэтому её с уверенностью можно назвать комиксистом с многолетним стажем работы. Она даже успела выпустить парочку книг. Например, одна из её самых популярных книжек — это «Приключения Какашки».

Клиенты, у которых всегда слииишком много вопросов к мастерам

Сила убеждения

Услада для ушей

Немного о жизни тату-мастера

Колян и Все все всеКолян и Все все всеКолян и Все все всеКолян и Все все все

Серия комиксов «Колян и все все все» была придумана автором не случайно. Аня — сама тату-мастер, который отлично знает все тонкости этой профессии. Поэтому её комиксы — это не выдумка, а правда чистой воды. Делится она этим чудом у себя на страничке в Инстаграме* под ником inktiation, где собраны и работы татуера, и шуточки про их нелёгкий труд.

И татуху набила, и к психологу бесплатно сходила

Косяки татуировщика

Сквозь боль и слёзы…

Деняжки, а вы куда? И без меня?

Срок годности отсутствует

Твои деньги = деньги твоего тату-мастера, смирись с этим

Может, водички?

Вот и поспали…

Сюрпризы от клиентов

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Иногда клиенты чудят. Хорошо, если безобидно… Ну или хотя бы не поджигают самого татуировщика…

Оказаться в шкуре своих клиентов не так-то и просто

Подействовал! Но поздно…

Колян и Все все всеКолян и Все все все

А здесь вы можете найти парочку семейных комиксов, главными звёздочками которых выступает муж и его косяки.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.