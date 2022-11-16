. Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2022 года подскажут, как избежать встречи с нечистой силой в Еремин день

Народные приметы на 17 ноября 2022 года помогут определиться, что можно и что нельзя делать в день святого Еремы, которого чтит церковь в это время. С древних времен сохранилась традиция оберегать свое жилье от нечистой силы, а себя от неприятностей. В этом помогут ограничения, которые помогут сохранить благополучие.

Что нельзя делать 17 ноября 2022 года, в Еремин день





По старому стилю летосчисления 4 ноября почитают мучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. По григорианскому календарю праздник отмечают 17 ноября. В народе проще относятся к названиям, поэтому день именуется как Еремин.

На Руси считали, что в это время по улицам бродит нечистая сила, поэтому нельзя без надобности высовываться даже за порог, не говоря уже о дальней дороге. Иначе человека поджидали разные неприятности, которые цеплялись практически на пустом месте. По этому поводу люди в старину говорили: «Призрачны околицы в этот день», «По-за порогу крутит, мутит, беспутит». Под стать дню, погода всегда портилась, поэтому и существовала такая связь.

Чтобы сохранить благополучие в доме и в семье, нельзя в этот день давать огонь из жилища. Раньше, когда топили печь, делились жаром, чтобы человек мог растопить у себя печь. Но на Еремин день это опасались делать. Считалось, что нечистая сила старается проникнуть в помещение под любым видом, чтобы украсть жар, а вместе с ним счастье семьи. Люди верили, что она может перевоплощаться в любого человека, например, в соседа.

Что можно делать 17 ноября 2022 года, в Еремин день





Осенний день 17 ноября для людей не отличается от привычных будней, несмотря на то что он именуется Ереминым. Поэтому можно выполнять всю работу по дому и хозяйству, без каких-либо ограничений.

На Ерему пекли пироги, ткали, вязали и вышивали. Находили себе занятия в помещении, чтобы не нарушать строгий запрет – не выходить на улицу. Для защиты своего дома над дверями, ставнями или воротами вырезали кресты или вешали серп. Они считались оберегами от нечистой силы, которая ищет лазейки, чтобы проникнуть к человеку.

Народные приметы на 17 ноября 2022 года





По погоде 17 ноября люди пытались предугадать, какой урожай на полях может созреть на следующий год. Если на Ерему день был безветренный, то ранние хлеба дадут урожай. А если на улице ветер бьет, то и колос собьет.

Придерживаясь народных примет, на Ерему не устраивали свадьбу, не заключали сделки. Считается, что нечистый подсунет какую-то неприятность и дело не удастся завершить.

Приметы на 17 ноября:

мышей много в полях и они лезут в дом – зима скоро наступит и будет суровой;

вокруг Солнца белые круги появились – жди снегопада;

из дома что-то отдали – жди неприятностей;

в долг нельзя давать на Ерему – можно потерять счастье;

рябина отгоняет нечистую силу, поэтому ее можно разложить на подоконниках.

Если муж гуляет, то на Ерему его нужно удержать любыми хитростями дома, и тогда он навсегда станет верным спутником.