. Настасья Самбурская обезумела без детей

Актриса Настасья Самбурская призналась, что организм требует рождения ребенка. Вот уже несколько лет Настасью Самбурскую заваливают расспросами о планах обзавестись детьми. Звезда признавалась, что не станет рожать, пока не найдет достойного мужчину. Однако теперь 35-летняя актриса уже сама торопится с вопросом материнства. Почти пять лет назад у звезды «Универа» был шанс построить семейную жизнь. Она вышла замуж за Кирилла Дыцевича, правда, брак просуществовал всего два месяца. Остальные романы актрисы также продержались недолго. В конце лета она рассказала, что рассталась с очередным бойфрендом после года отношений. Сейчас актриса вновь в поиске избранника, но с прицелом на создание семью. «Я очень хочу мужа, ребенка, совместный быт. К этому уже готова», — откровенно заявила она в интервью Надежде Стрелец.Ведущая поспешила напомнить актрисе о ее ироничном высказывании в сторону, так называемых, яжматерей: «Ты еще сказала, что эти женщины себе погоны вешают. Да вы ничего великого не совершили…» Настасья не стала отказываться от своей позиции. «Не считаю, что у женщин в этом плане великая миссия. У тебя все в теле сделано для того, чтобы рожать. И я считаю, что женщина имеет больше прав на ребенка, нежели мужчина, потому что она вынашивает. Но это не значит, что ты первая женщина, которая родила. Все рожают! Ну кто-то не рожает. Просто я не вижу в этом чего-то сверх… Ты не становишься волшебной», — делилась мнением Самбурская. Брюнетка подчеркнула, что понимает важность материнства и сама желает обзавестись ребенком. «Сейчас я четко чувствую гормональные изменения, мое тело орет: «Роди! Роди уже!» Не было такого, что прямо дико хотелось, я спокойно относилась, мол, если будет достойный отец, то да, я готова. Но и готова к тому, что если он не появится, то просто так для себя этого делать не буду. Не считаю, что обязательно нужно родить. Хочется, чтобы ребенок рос в полной семье», — говорила Настасья в шоу «Стрелец-молодец».